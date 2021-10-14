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Giriş Tarihi: 14.10.2021 16:17 Son Güncelleme: 14.10.2021 16:18

Barcelona Pedri'nin sözleşmesini uzattı! 1 milyar euro'luk imza

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Barcelona Pedri’nin sözleşmesini uzattı! 1 milyar euro’luk imza

Yaz transfer döneminde ekonomik sıkıntıları sebebiyle Lionel Messi'yi PSG'ye kaptıran Barcelona'da, genç yıldız Pedri'nin de Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından yakından takip edildiği ifade ediliyordu. Barça elini çabuk tuttu ve 18 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini 5 yıl uzattı. Pedri'nin serbest kalma bedeli ise 1 milyar euro olarak belirlendi. İşte detaylar...

İspanyol devi Barcelona, pandemi süreciyle başlayan ekonomik sıkıntıları sebebiyle yaz transfer döneminde Lionel Messi'yi kadrosunda tutamadı. La Liga'nın harcama limitlerine takılan Barça, Arjantinli yıldıza istediği maaşı ödeyemeyince Fransız devi PSG devreye girdi ve Messi'ye imzayı attırdı.

Yüksek maaş kazanan yıldızlarla yollarını ayırma kararı alan Katalan ekibi, genç oyuncularla yeniden yapılanma sürecine girdi.

Bu sürecin en büyük yıldız adaylarından biri ise Pedri oldu. İspanyol orta saha, özellikle EURO 2020'deki performansıyla da dikkat çekmişti. Geçen sezon 73 maça çıkarak adeta parmak ısırtan 18 yaşındaki oyuncu için Avrupa'nın devleri sıraya girmişti.

Ancak Barcelona, Pedri'yi rakiplerine kaptırmamak için elini çabuk tuttu ve oyuncunun sözleşmesini uzattı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Pedri'nin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

Kontratta dikkat çeken ise 18 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli oldu.

İspanyol ekibi, Pedri'nin sözleşmesine 1 milyar euro'luk çıkış maddesi koydu. Pedri'yi isteyen bir takımın bu bedeli ödemesi gerekecek.

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Barcelona Pedri'nin sözleşmesini uzattı! 1 milyar euro'luk imza
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