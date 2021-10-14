Barcelona Pedri’nin sözleşmesini uzattı! 1 milyar euro’luk imza

Bu sürecin en büyük yıldız adaylarından biri ise Pedri oldu. İspanyol orta saha, özellikle EURO 2020'deki performansıyla da dikkat çekmişti. Geçen sezon 73 maça çıkarak adeta parmak ısırtan 18 yaşındaki oyuncu için Avrupa'nın devleri sıraya girmişti.