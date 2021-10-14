Barcelona Pedri’nin sözleşmesini uzattı! 1 milyar euro’luk imza

İspanyol devi Barcelona, pandemi süreciyle başlayan ekonomik sıkıntıları sebebiyle yaz transfer döneminde Lionel Messi'yi kadrosunda tutamadı. La Liga'nın harcama limitlerine takılan Barça, Arjantinli yıldıza istediği maaşı ödeyemeyince Fransız devi PSG devreye girdi ve Messi'ye imzayı attırdı.
Yüksek maaş kazanan yıldızlarla yollarını ayırma kararı alan Katalan ekibi, genç oyuncularla yeniden yapılanma sürecine girdi.
Ancak Barcelona, Pedri'yi rakiplerine kaptırmamak için elini çabuk tuttu ve oyuncunun sözleşmesini uzattı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, Pedri'nin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.
Kontratta dikkat çeken ise 18 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli oldu.
İspanyol ekibi, Pedri'nin sözleşmesine 1 milyar euro'luk çıkış maddesi koydu. Pedri'yi isteyen bir takımın bu bedeli ödemesi gerekecek.