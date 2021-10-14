Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman öldü mü, neden yok? Murat Ünalmış’ın canlandırdığı Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman diziden ayrıldı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR YAMAN AYRILDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkarken Demir Yaman karakteri damga vurdu. Tüm Çukurova Demir Yaman'ı bulmaya çalışırken izleyiciler Demir Yaman diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı sorusuna yanıt arandı. Dizinin yeni bölümünde bu sorunun cevabı verilmiş olurken Demir Yaman'ın diziye geri dönüp dönmeyeceğine dair henüz net bir bilgi yok.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MURAT ÜNALMIŞ DİZİDEN AYRILDI MI?

Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış, Instagram hesabından yaptığı açıklamada merak edilen Demir Yaman öldü mü konusuna netlik kazandırdı.

Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.