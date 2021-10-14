Fransız ekiplerinden Lille altyapısında yetişen Yves Bissouma, 2018 yılında 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.
TACİZDEN TUTUKLANMIŞTI HAFTA SONU MAÇA ÇIKABİLİR...
Bir hafta önce cinsel saldırı şüphesiyle tutuklanan Yves Bissouma kefaletle serbest bırakılıyor. Bissouma'nın Cumartesi günü oynanacak Brighton - Norwich maçında oynaması bekleniyor.
Premier Lig'de toplamda 91 maça çıkan ve iki gol atıp, bir de asist yapan Bissouma, orta sahanın ortasında forma giyiyor.
Mali milli takım formasını da 18 kez giyen Bissouma'nın geleceğinin nasıl şekilleneceği kısa süre içinde belli olacak.
Kefaletle serbest kalacak Bissouma bu Cumartesi oynanacak Norwich maçında sahada olması bekleniyor.
Sosyal medyada bu olaya tepkiler dile getirilirken Brighton takımına da eleştiriler peş peşe geldi.