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Giriş Tarihi: 14.10.2021 22:35

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Müslümanların sevdiklerine dilek ve dualarını iletmek isteyecekleri Cuma mesajları an itibariyle merak ediliyor. 15 Ekim sabah saatleri itibariyle ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camiye gidecek olan vatandaşlar öncelikle en güzel, resimli Cuma mesajı göndermek için görsellere ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada en yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. İşte en güzel, ayetli, resimsiz ve resimli 14 Ekim 2021 Cuma mesajları…

İslam alemi için büyük önem taşıyan Cuma mesajları ve sözleri sevdiklerine göndermek isteyenler tarafından araştırılıyor. Böylesine faziletli olan bu güne kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu paylaşmak isteyen Müslümanlar gerek Whatsapp gerekse sosyal medya aracılığı ile mesajlarını paylaşmaya başladı. İşte Cuma mesajları ve sözleri 2021 ile en güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar

CUMA MESAJLARI 2021: RESİMLİ VE EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cGül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.ahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah'a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler.

"Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De'avât", 73)

En güzel, yeni ve resimli Cuma Mesajları 2020 ile Hayırlı Cumalar | 8 Ağustos 2020 Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri!

Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Dua, 751)

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Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
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