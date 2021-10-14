Kemerburgaz’da işlem tamam!

G.Saray'da başkan Burak Elmas ve ekibi planlarını bir bir hayata geçirirken sıra Kemerburgaz'a geldi. Fatih Terim'e 3 yıllık yeni sözleşme imzalatan Burak Elmas, 25 milyon Euro'ya sıfırdan genç bir takım kurdu. En önemli seçim vaadi olan 100 milyon dolar sponsor sözünü tuttu. Sixt ile forma göğüs reklam anlaşmasını 5 yıllığına 250 milyon TL'ye çıkaran G.Saray Başkanı, NEF'i 10 yıllığına 725milyon TL'ye stadyum isim sponsorluğuna ikna etti. Pazar günkü mali kongre sonrasında harcama yetkisi isteyecek olan Burak Elmas'ın sıradaki büyük projesi ise Kemerburgaz... Yönetimine inşaat sektöründe uzmanlaşmış Özen Kuzu ve Ozan Şener'i alan Elmas, bu iki yöneticiyle Kemerburgaz'ın finansman sorununu çözecek. Sarıkırmızılıkulübün kasasındanKemerburgazprojesi için paraçıkmayacak vesponsorlar maliyetiüstlenecek.
İSTERSENİZ DİSİPLİNE VERİN!' G.SARAY'DAdün yapılandivan kurulunda gergin anlarda yaşandı. Üyelerden AyhanYeğinsu, Romanya'danbir gazeteyi kaynakgöstererek "Hagi'ninMorutan transferinden2 milyon Euroaldığı, sonraki satıştanda %30 pay alacağıyazıyor" ifadelerinikullandı. Başkan Elmasise bu sözlere sert tepkigösterip "Bize isnat edilensuçlamalar var. Transferdeyolsuzluk, komisyon kasıtlıolarak iknayla sevk var.Gazete kupürüyle bir şey isnatettiniz. Hangi gazete, kimyazmış… Bir suç isnat ediyorsanızgereğini yapın, disiplinesevk edin" yanıtını verdi.