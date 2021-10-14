Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kemerburgaz’da işlem tamam!
Giriş Tarihi: 14.10.2021

Kemerburgaz’da işlem tamam!

MEHMET ÖZCAN
Kemerburgaz’da işlem tamam!

Başkan Burak Elmas, yönetimindeki iki uzman inşaatçı Özen Kuzu ve Ozan Şener ile Kemerburgaz Tesisleri’nin finansman sorununu çözecek

G.Saray'da başkan Burak Elmas ve ekibi planlarını bir bir hayata geçirirken sıra Kemerburgaz'a geldi. Fatih Terim'e 3 yıllık yeni sözleşme imzalatan Burak Elmas, 25 milyon Euro'ya sıfırdan genç bir takım kurdu. En önemli seçim vaadi olan 100 milyon dolar sponsor sözünü tuttu. Sixt ile forma göğüs reklam anlaşmasını 5 yıllığına 250 milyon TL'ye çıkaran G.Saray Başkanı, NEF'i 10 yıllığına 725 milyon TL'ye stadyum isim sponsorluğuna ikna etti. Pazar günkü mali kongre sonrasında harcama yetkisi isteyecek olan Burak Elmas'ın sıradaki büyük projesi ise Kemerburgaz... Yönetimine inşaat sektöründe uzmanlaşmış Özen Kuzu ve Ozan Şener'i alan Elmas, bu iki yöneticiyle Kemerburgaz'ın finansman sorununu çözecek. Sarıkırmızılı kulübün kasasından Kemerburgaz projesi için para çıkmayacak ve sponsorlar maliyeti üstlenecek.

İSTERSENİZ DİSİPLİNE VERİN!'
G.SARAY'DA dün yapılan divan kurulunda gergin anlar da yaşandı. Üyelerden Ayhan Yeğinsu, Romanya'dan bir gazeteyi kaynak göstererek "Hagi'nin Morutan transferinden 2 milyon Euro aldığı, sonraki satıştan da %30 pay alacağı yazıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Elmas ise bu sözlere sert tepki gösterip "Bize isnat edilen suçlamalar var. Transferde yolsuzluk, komisyon kasıtlı olarak iknayla sevk var. Gazete kupürüyle bir şey isnat ettiniz. Hangi gazete, kim yazmış… Bir suç isnat ediyorsanız gereğini yapın, disipline sevk edin" yanıtını verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gelini Ayat Adsız'ı testereyle parçalara ayırmıştı! Cani kayınpederin ifadesi kan dondurdu
Avrupa'da deprem! 5 ülkeden ortak bildiri: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Victor Nelsson'dan Fatih Terim ve İstanbul sözleri! "Beni en çok çıldırtan..."
İŞKUR KPSS şartsız en az 4 bin TL maaşlı personel alımı: Güncel İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021!
Son dakika! Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı? İşte eleme potasına giren flaş isim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kemerburgaz’da işlem tamam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA