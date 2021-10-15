Müslümanlar için büyük önem arz eden Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Diyanet takvimi ile 2021 kandil günleri açıklanmıştı. Müminlerin bol bol ibadet ve dualar edeceği bugün sabırsızlıkla bekleniyor. Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan bu tarih, İslamiyet açısından oldukça mübarek bir tarih. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet takvimi 2021 ile Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor ve ne zaman idrak edilecek? İşte tüm detaylar...
2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
2021 Mevlid Kandili bu yıl 17 Ekim Pazar gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla gelecek hafta Pazar gecesi bu kutlu gece kutlanacak.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?
Kandil geceleri için özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz mübarek gün ve gecelerin ibadetlerle değerlendirilmesini tavsiye buyurmuş, bu gecelerde vakit ve kaza namazlarının kılınmasını önermiştir. Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmak, zikir çekmek, dua etmek önerilir. Bu gecelerde Kur'an-ı Kerim okumak, peygamberlerin hayatını okumak ve öğrenmek de mühimdir.
MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR? İŞTE ÖNEMİ
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.