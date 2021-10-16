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Giriş Tarihi: 16.10.2021 14:05 Son Güncelleme: 16.10.2021 14:16

Dev maç öncesi Trabzonspor'da dikkat çeken istatistik! Bir tek Anastasios Bakasetas...

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Dev maç öncesi Trabzonspor’da dikkat çeken istatistik! Bir tek Anastasios Bakasetas...

Sezon başında göreve geldiği gün birçok kişinin soru işaretiyle baktığı Vitor Pereira, 8 hafta sonunda takımını liderliğe taşıdı. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında da hata yapmayıp İstanbul'a lider dönmek istiyor. Trabzonspor ise kendi saha ve seyircisi önünde çoşkulu bir oyun oynayıp liderlik koltuğuna oturma niyetinde. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde dikkat çeken bir detay var...

Bu sezon oynadığı 8 maçtan beş galibiyet çıkaran Trabzonspor, üç kez berabere kalırken mağlubiyetle tanışmadı. Konyaspor ile birlikte ligin namağlup iki takımından biri olan Trabzonspor, zorlu maçta Fenerbahçe'yi mağlup ederek lider olmak istiyor. Beşiktaş'ın puan kaybı da bordo mavilileri daha da hırslandırdı.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'ye şansı tutmayan Trabzonspor, son yıllarda bu zinciri kırdı. İki takım arasındaki son beş maçın üçünü Trabzonspor, ikisini Fenerbahçe kazandı.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe; Cisse, Tisserand ve Valencia'nın golleriyle 3-1 kazanırken Trabzonspor'un tek golünü Afobe atmıştı.

Trabzon'daki maçı ise Fenerbahçe Pelkas'ın harika golüyle 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor adına ilginç bir istatistik söz konusu.

TRABZONSPOR FORMASIYLA FENERBAHÇE'YE GOL ATAN KİMSE YOK

Trabzonspor'un güncel kadrosunda Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan futbolcu bulunmuyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri yarın akşam bu durumu değiştirmek için mücadele edecek.

FENERBAHÇE'YE GOL ATAN TEK FUTBOLCU BAKASETAS!

Trabzonspor takımında bordo mavili formayla Fenerbahçe'ye gol atan futbolcu olmadığı gibi başka takımlarla sarı lacivertlilere gol atan bir futbolcu var. Yunan 10 numara Bakasetas, Alanyaspor'da oynarken 16.09.2019 tarihinde 3-1 biten maçta iki gole birden imza atmıştı.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYEN NOVAK VE SOSA...

Bir ilginç durum ise son yıllardaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında skor yükünü sırtlayan Filip Novak ve Jose Sosa Fenerbahçe forması giyiyor. Novak, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe'ye toplam 3 gol attı!

NOVAK'TAN 3, SOSA'DAN 1 GOL!

Çek savunma oyuncusu Filip Novak, Fenerbahçe'ye ilk golünü 25.11.2018 tarihinde atmıştı. 2-1 biten maçta sahneye çıkan Novak takımını 1-0 öne geçirmiş, daha sonra sahneye çıkan Jose Sosa da uzaktan harika bir gol atarak takımına galibiyeti getirmişti.

01.02.2020'de 2-1 biten lig maçında da gol atan Novak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki maçta da Fenerbahçe filelerini sarsmayı başardı.

Fenerbahçe'nin güncel kadrosunda ise Trabzonspor'a gol atan üç oyuncu var. Enner Valencia, Tisserand ve Pelkas sarı lacivertli formayla Trabzonspor filelerini sarsmıştı.

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Dev maç öncesi Trabzonspor'da dikkat çeken istatistik! Bir tek Anastasios Bakasetas...
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