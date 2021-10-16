Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler nelerdir? Mevlid Kandili ibadetleri neler?

MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz'e (sas) selamlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibarıyla ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir?" gibi konular başta olmak üzere, hayati meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plan ve programı çizilmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Mevlid kandili gecesi yapılacak ibadetler;

Dua etmek; Bu gecede yapamız gereken en önemli ibadetlerden biri de Dua etmektir. Yüce Rabbimizin bizlere verdiği nimetleri unutmamalıyız ve şükretmek adına dua etmeliyiz.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ, DUALARI, ÇEKİLECEK TESBİHLERİ NELERDİR?

Kuran-ı Kerim Okumak;

Yüce Allah Müslamanları bu özel gece de Kuran- ı Kerim okumaya davet etmiştir. Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)

Tevbe ve İstiğfar etmek;

Bütün Müslümanlar yaptığı günahlardan ötürü her zaman Tevbe etmelidir. Mevlid kandili gecesi Tevbe etmeye müsait bir gecedir.

Kaza Namazı ve Nafile Namazı kılmak; Tüm müslümanlara hak olan namaz, mevlid kandili gecesinde kaza namazı kılmalarını farz klımıştır. Peygamber Efendimiz "Namaz, gözümün nûrudur." (Nesâî, Ahmed bin Hanbel) buyurmuştur.