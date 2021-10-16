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Giriş Tarihi: 16.10.2021 08:01 Son Güncelleme: 16.10.2021 08:01

Adım adım Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet ile tesbih namazı kılınışı anlatımı!

Adım adım Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet ile tesbih namazı kılınışı anlatımı!

Mevlid Kandili’nde yapılması gereken ibadetlerden biri de akşam namazı sonrası kılınan Tesbih Namazı'dır. Bu mübarek günde yapılan ibadetlerin faziletler saymakla bitmez. Bugüne ait özel bir namazın olmamasına karşın kişilerin yaptığı her ibadet günahların affedilmesi bakımından mühim görülmektedir. "Mevlid Kandili’nde tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorusu bu noktada yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. İşte Mevlid Kandili (Tesbih) namazı kılınışı...

Tesbih namazı kılınışı Müslümanların son günlerde araştırdığı konu başlıkları arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile Mevlid Kandili tarihi yaklaşırken ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek isteyen müslüman alemi arştırmalarına başladı. Bu noktada "Mevlid Kandili'nde tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile adım adım Tesbih namazı kılınışı...

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Tesbih namazı kılınışı

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

4.REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Dua edilir.

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Tesbih namazı kılınışı

DİYANET İLE TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

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Adım adım Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet ile tesbih namazı kılınışı anlatımı!
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