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Giriş Tarihi: 17.10.2021 14:25 Son Güncelleme: 17.10.2021 14:25

Beşiktaş-Sporting maçını Slavko Vincic yönetecek

AA
Beşiktaş-Sporting maçını Slavko Vincic yönetecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 19 Ekim Salı günü Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki zorlu müsabakanın hakemi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında 19 Ekim Salı günü oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARI DEVAM ETTİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında 19 Ekim Salı günü Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ile istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, dar alan idmanlarının ardından taktik programa geçti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.

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Beşiktaş-Sporting maçını Slavko Vincic yönetecek
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