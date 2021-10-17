Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Miladi takvim ile Hicri takvim arasındaki fark nedeniyle dini günlerin tarihi her yıl değişiklik gösteriyor. Bu sebeple bugün Mevlid Kandili mi, bugün kandil mi, 17 Ekim ne kandili gibi sorular vatandaşların yanıt aradığı konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile merak edilenlerin yanıtı haberimizde.
BUGÜN KANDİL Mİ, 17 EKİM NE KANDİLİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2021 Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilecek. Yani kandil bugün idrak ediliyor.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Peygamberimizin doğumunun sene- i devriyesinin heyecanı artık bütün dünyayı kaplamaya başladı. İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere Rabb'imizin gönderdiği yüce Peygamberimizin doğumu, bu yıl da tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Hicri Takvim'e göre 12 Rebiülevvel tarihinde idrak edilen bu önemli güne artık sayılı günler kaldı.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili Gecesi, 17 Ekim'de idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.
Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi Kuran-ı Kerim'de yer almaz.
2022 KANDİL TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı dini günler takvimini yayınladı. Böylece önümüzdeki yıl kandillerin idrak edileceği tarihler belli oldu.
3 Şubat PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ