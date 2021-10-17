Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Miladi takvim ile Hicri takvim arasındaki fark nedeniyle dini günlerin tarihi her yıl değişiklik gösteriyor. Bu sebeple bugün Mevlid Kandili mi, bugün kandil mi, 17 Ekim ne kandili gibi sorular vatandaşların yanıt aradığı konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile merak edilenlerin yanıtı haberimizde.

BUGÜN KANDİL Mİ, 17 EKİM NE KANDİLİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2021 Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilecek. Yani kandil bugün idrak ediliyor.