Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus, Mourinho'nun Roma'sını tek golle geçti
Giriş Tarihi: 18.10.2021 00:10

Juventus, Mourinho'nun Roma'sını tek golle geçti

AA
Juventus, Mourinho’nun Roma’sını tek golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, Roma'yı 1-0 yendi. Maçın tek golünü İtalyan forvet Moise Kean kaydetti. Roma, 44. dakikada Veretout ile penaltıdan yararlanamadı.

Serie A'da haftanın maçında Juventus evinde Roma'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar, başkent ekibini 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alarak yükselişe geçti.

MAÇIN TEK GOLÜ MOİSE KEAN'DEN GELDİ

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı iki ekibi karşılaştı. Ev sahibi Juventus, maçın 16. dakikasında Moise Kean ile 1-0 öne geçti.

ROMA PENALTI KAÇIRDI

Konuk Roma, 44. dakikada Jordan Veretout ile bir penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da karşılıklı fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve Juventus, Roma'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Juventus, kötü bir başlangıç yaptığı ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, puanını 14'e çıkarttı ve puan tablosunda 7. sıraya yükseldi.

Roma ise ligde bu sezon 3. yenilgisini yaşarken 15 puanla 4. basamakta kaldı.

LİDER NAPOLİ 8'DE 8 YAPTI

Ligin 8. haftasında Napoli, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yenerek, ligde 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. 24 puanlı mavi-beyazlı takım, 22 puanlı Milan'ın önünde liderliğini sürdürdü.

8. haftada oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Cagliari-Sampdoria: 3-1, Empoli-Atalanta: 1-4, Genoa-Sassuolo: 2-2, Udinese-Bologna: 1-1.

EN ÇOK OKUNANLAR

İŞKUR en az 4 bin TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapıyor: İşte İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Kılıçdaroğlu suç işlemiştir
Mevlid Kandili ibadetleri, okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri nelerdir? Mübarek Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler neler, bu geceye özel ibadet var mı?
Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar sureler nelerdir? Mevlid Kandil'inde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Kandil mesajları ve sözleri 2021 | Kısa, uzun, resimli, dualı ve ayetli Mevlid Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Luiz Felipe gözyaşlarına boğuldu
CHP'li İmamoğlu İETT garajını da satışa çıkardı
Son dakika: 300 milyona satılan Newcastle United’dan ters köşe! Herkes dünya yıldızlarını beklerken şaşırtan transfer bütçesi...
Son dakika: Çağlar Söyüncü attı Cristiano Ronaldo yıkıldı! İngilizler milli oyuncunun golüne çıldırdı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus, Mourinho'nun Roma'sını tek golle geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA