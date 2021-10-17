Kandil mesajları, günün anlam ve önemine uygun en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bugün dualar edilecek, namazlar kılınacak, ibadetler yerine getirilecek. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan kandil gecesi için "Resimli, dualı ve ayetli Mevlid Kandili mesajları" araştırmaları da sabah saatleri başta olmak üzere araştırılmaya başlandı. Sizler de akrabalarınıza, ailenize, sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza kandil mesajları ve sözlerini iletebilirsiniz. Mevlid Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!

RESİMLİ, DUALI VE AYETLİ KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.



Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.



Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.