17 Ekim Pazar günü ile birlikte Mevlid Kandili mesajları için araştırmalar başladı. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan mübarek kandil gününün gelmesi ile birlikte milyonlarca kişi sevdiklerine, arkadaşlarına, akrabalarına ve ailelerine kandil mesajlarını iletecekler. Bu başlık altından; resimli, dualı ve ayetli Mevlid Kandili mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. Mevlid Kandili mesajları ile kandiliniz mübarek olsun!

MEVLİD KANDİL MESAJI SEÇENEKLERİ

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.



Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.



Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.