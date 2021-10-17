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Giriş Tarihi: 17.10.2021 20:59

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin! Yeni, En güzel, Resimli 2021 Mevlid Kandili mesajları

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin! Yeni, En güzel, Resimli 2021 Mevlid Kandili mesajları

Müslümanların en hayırlı gecelerinden biri olan Mevlid Kandili mesajlar ve sözlerle anlam buluyor. Diyanet takvimine göre 17 Ekim gecesi idrak edilen Mevlid Kandilinde kısa, uzun, resimli kandil mesajları araştırılıyor. Peygamber efendimizin dünyaya geldiği gecenin hayrı bizlerde birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu mesajlar yoluyla gösterecek. Sosyal medyadan en güzel, hadisli, dualı, yeni mevlid kandili mesajları göndermek isteyenler akşam saatlerine doğru en güzel görsellere ulaşmaya çalışıyor. İşte Yeni, En güzel, Resimli 2021 Mevlid Kandili mesajları ile Mevlid Kandili mesajları ve sözleri…

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya gelişinin yıldönümünü Mevlid Kandili mesajları ile kutlayacak. Annesine, dostuna, eşine en güzel, kısa, uzun, dualı Kandil mesajı göndermek isteyenler en farklı görselleri bulmaya çalışıyor. Rebiülevvel ayının On birinci gecesini on ikinciye bağlayan gece uzaktaki dostlar mesajlarla mutlu olacak. İşte Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin! Yeni, En güzel, Resimli 2021 Mevlid Kandili mesajları

RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."

Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek Mevlid Kandili'ni kutlarım Allah'a emanet olun.

KISA, UZUN, AYETLİ, DUALI YENİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

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