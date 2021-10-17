Hicri takvime göre; Rebiülevvel ayının 12.günü idrak edilen Mevlid Kandili için araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. İslam aleminde büyük önem taşıyan kandillerden bir tanesi olması ile birlikte "Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 17 Ekim Pazar Bugün Mevlid Kandili mi?" sorularına da yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; Diyanet tarafından 2021 kandil tarihleri de belli olmuştu. Buna göre; Mevlid Kandili bugün mü, ne zaman, hangi gün? İşte bilgiler.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Peygamberimizin doğumunun sene- i devriyesinin heyecanı artık bütün dünyayı kaplamaya başladı. İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere Rabb'imizin gönderdiği yüce Peygamberimizin doğumu, bu yıl da tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Hicri Takvim'e göre 12 Rebiülevvel tarihinde idrak edilen bu önemli güne artık sayılı günler kaldı.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili Gecesi, 17 Ekim'de idrak edilecek.
BUGÜN KANDİL Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2021 Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilecek. Yani kandil bugün idrak ediliyor.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.
Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi Kuran-ı Kerim'de yer almaz.
KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN 2021?
Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021