Diyanet takvimi ile 17 Ekim'de idrak edilecek olan Mevlid Kandili yapılacak ibadetleri, duaları, tesbihleri merak ediliyor. Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen ve Peygamber Efendimizin doğumunu ifade eden Mevlid Kandili gecesinde yine bol bol dua edilecek, namaz kılınacak ve teşbihler çekilecek. Bugünü en verimli şekilde geçirmek isteyenler sorgulamalarına başladı. Peki Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler nelerdir? Mevlid Kandili ibadetleri neler?
Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Peygamber Efendimiz'e (sas) selamlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibarıyla ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir?" gibi konular başta olmak üzere, hayati meselelerde derin düşüncelere girmeli.
Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plan ve programı çizilmeli.
Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı.
Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
Mevlid kandili gecesi yapılacak ibadetler;
Dua etmek; Bu gecede yapamız gereken en önemli ibadetlerden biri de Dua etmektir. Yüce Rabbimizin bizlere verdiği nimetleri unutmamalıyız ve şükretmek adına dua etmeliyiz.
Kuran-ı Kerim Okumak;
Yüce Allah Müslamanları bu özel gece de Kuran- ı Kerim okumaya davet etmiştir. Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)
Tevbe ve İstiğfar etmek;
Bütün Müslümanlar yaptığı günahlardan ötürü her zaman Tevbe etmelidir. Mevlid kandili gecesi Tevbe etmeye müsait bir gecedir.
Kaza Namazı ve Nafile Namazı kılmak; Tüm müslümanlara hak olan namaz, mevlid kandili gecesinde kaza namazı kılmalarını farz klımıştır. Peygamber Efendimiz "Namaz, gözümün nûrudur." (Nesâî, Ahmed bin Hanbel) buyurmuştur.
Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle ) Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!
Ya Rabbi
Ey her şeye gücü yeten Allahım. Efendimiz'i düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Nolur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!
Allâhım
Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!
Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.
Sonra: "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur
Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:
Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.
Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:
Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.
100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.
Bugün kalbinize huzur, sofranıza bereket, üzerinize sıhhat serpilsin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Umutlarınız gerçek mutluluklarınız daim olsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...
Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun!
Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
Zade duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Bu mübarek gecede Dualarınız kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Basmasa mübarek kademin ruy-i zemıne, Pak etmez idi kimseyi hak ile teyemmüm... Hayırlı Kandiller!