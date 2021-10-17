Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun ve Resimli Kandil mesajları ile Mevlid Kandili mesajı ve sözleri seçenekleri
Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:14 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:15

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun ve Resimli Kandil mesajları ile Mevlid Kandili mesajı ve sözleri seçenekleri

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun ve Resimli Kandil mesajları ile Mevlid Kandili mesajı ve sözleri seçenekleri

Rebiülevvel ayının on birinci gecesini o ikinci geceye bağlayan güne denk gelen Mevlid Kandili için geri sayım sona erdi. Peygamber Efendimizin doğumunu ifade eden Mevlid Kandil gecesi, yine en verimli şekilde değerlendirilecek. Camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Kandil mesajları ve sözleri ile de günün anlam ve önemi belirtilecek. Sevdiklerine ‘’Kandiliniz Mübarek Olsun’’ mesajı ile dileklerini iletmek isteyenler en güzel, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları için doğru yerdeler. 2021 Resimli Mevlid Kandil mesajları ve kutlama sözleri ile siz de sevdiklerinizi unutmayın. İşte en güzel, anlamlı ve resimli Kandil mesajı kutlama sözleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden Mevlid Kandili geldi çattı. Mübarek geceyi en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler çeşitli ibadetlerle bu değerli günü geçirecek. Ellerin semaya yükseleceği bugünün önemi kandil mesajları ve sözleri ile belirtilecek. Kısa, uzun, resimli Mevlid Kandili mesajları için en güzel seçenekler her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de! Kandiliniz Mübarek Olsun yazılı dileklerinizi gönderebileceğiniz ya da sosyal medyadan paylaşabileceğiniz Mevlid Kandili mesajları ve sözleri yayınlandı.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Müslüman âlemi, Mevlid Kandili'ni idrak edecek olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. İslam âlemi açısından mühim bir yere sahip olan bu özel gün yine birlik ve beraberlik içerisinde geçirilecek. Sevdiklerine en güzel kandil mesajı seçeneklerinden birisini göndermek isteyenler ise ayrıntılara göz atabilirler.

EN GÜZEL RESİMLİ KANDİL MESAJLARI 2021

Resimli Kandil mesajları seçeneklerini bu başlık altından kolaylıkla indirerek dilediğiniz sosyal medya platformundan ya da mesaj olarak yakınlarınızın kandilini kutlayabilirsiniz.

İşte, en güzel, kısa, uzun, resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri!

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

MEVLİD KANDİL MESAJI SEÇENEKLERİ

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ


"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller!

Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ne zaman ki iyiki'lerimiz keşke'lerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

KISA VE UZUN KANDİL MESAJI

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Mevlid Kandil mesajı

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

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Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun ve Resimli Kandil mesajları ile Mevlid Kandili mesajı ve sözleri seçenekleri
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