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Giriş Tarihi: 17.10.2021 19:23

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rakattır? Diyanet Tesbih namazı kılınışı!

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rakattır? Diyanet Tesbih namazı kılınışı!

İslam aleminin bol bol ibadet ettiği Mevlid Kandili’nde tesbih namazı kılınışı merak ediliyor. Bu gece bilindiği üzere HZ. Muhammed’in doğum günü vesilesiyle Mevlid Kandili idrak edilecek. Kandil gecelerinde sıklıkla tercih edilen tesbih namazı ile ilgili detayları haberimizde derledik. Buna göre; Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rakattır? Diyanet Tesbih namazı kılınışı ile ilgili bilgiler…

Diyanet takvimine göre 17 Ekim Pazar günü Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Tesbih namazı dört rek'at olup Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Mevlid kandilinde namaz kılacak olan müminler tesbih namazı kılınışı nasıl sorusuna yanıt arıyor. Peki Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rakattır? Diyanet Tesbih namazı kılınışı!

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rakattır? Diyanet Tesbih namazı kılınışı!
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