Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte Diyanet ile adım adım Tesbih namazı kılınış bilgileri

Tesbih namazı kılınış bilgileri, Mevlid Kandili'ni idrak edeceğimiz bu güzel günde Müslümanlar tarafından merak edilerek "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tesbih Namazı kılınışı ve tüm bilgiler şöyle;
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde Tesbih Namazı kılınışına ilişkin detaylar şöyle yer alıyor;
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).