Güncel elektrik kesintileri listesi 18 Ekim Pazartesi gününün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Haftanın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren bakım ve onarım amaçlı güç kesintileri araştırma konusu oldu. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet eden milyonlarca vatandaş "Hangi ilçelerde elektrik yok, elektrik ne zaman gelir, elektrikler saat kaçta gelecek?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesintiler günlük olarak AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile duyuruluyor. İşte bugünkü kesintiler.

18 EKİM ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İşte 18 Ekim Pazartesi günü Anadolu Yakası'ndaki Beykoz, Üsküdar, Ümraniye gibi bazı ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileri. Anadolu Yakası'nda yaşanacak diğer kesintileri sorgulamak için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.