Güncel elektrik kesintileri listesi 18 Ekim Pazartesi gününün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Haftanın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren bakım ve onarım amaçlı güç kesintileri araştırma konusu oldu. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet eden milyonlarca vatandaş "Hangi ilçelerde elektrik yok, elektrik ne zaman gelir, elektrikler saat kaçta gelecek?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesintiler günlük olarak AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile duyuruluyor. İşte bugünkü kesintiler.
İşte 18 Ekim Pazartesi günü Anadolu Yakası'ndaki Beykoz, Üsküdar, Ümraniye gibi bazı ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileri. Anadolu Yakası'nda yaşanacak diğer kesintileri sorgulamak için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.
BEYKOZ
10:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜKERREM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ZAMKİNOZ NİYAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜHÜR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MEMURLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MENDİREK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ÇİLLİ METİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR MUSTAFA BAKIRCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: KORUCU AHMET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: NENE AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYYAM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: PLAJ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: RUBİL DAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DURMUŞ ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: HAFIZOĞLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BALCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYLEM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: CANAYAKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DALGA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ALİ SÜER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜCELLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BOSTAN YOKUŞU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUAMMA ÇIKMAZI
12:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DEĞİRMENLER ÇIKMAZI
KADIKÖY
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
ÜSKÜDAR
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: YETİMHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: BAYRAMAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜLBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: VEYSİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SIRMAPERDE
ÜMRANİYE
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: PELİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: LOKMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MELİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYIŞIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İMAMI ŞAFİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜLÇİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜZİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YÜCEALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARMADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TEZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÖNDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KARDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÖKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MERAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BEKİREFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÇAYIRÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DOLUNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÇIĞIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DOĞANAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GENÇ OSMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AHMET CEVDETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MUHABBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞERBETÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: FİGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MUŞMULA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KANDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: OĞUZHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HAYSİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İMAME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NEYZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TINAZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEVİLEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YÜCETEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NUH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YEŞİLDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HAZİRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DİŞBUDAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEBAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HURMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KISMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SERVET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DİNÇER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MENEKŞE
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AHKAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KANAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KARGI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NENE HATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: YAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ERHAN
12:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BARIŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALİ YÜKSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AYÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: HALEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOĞAZİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞEHZADE MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: KURŞUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ÇORLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: DAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: FABRİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GAZİ OSMANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GİRNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: LEFKOŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: MAGOSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: NURCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: İTO OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: SERKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: SERTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YAVUZ SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: İBADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YENİYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: TURGUTREİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: DEREİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AFACAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ATİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BARBAROS HAYRETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BATTALGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BENDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: KISAKÜREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: HERCAİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GÖKMEN
18 EKİM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte 18 Ekim Pazartesi günü Avrupa Yakası'ndaki Arnavutköy, Bahçelievler, Kağıthane gibi bazı ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileri. Avrupa Yakası'nda yaşanacak diğer kesintileri sorgulamak için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.
ARNAVUTKÖY
NO: 7798353
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7818487
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, MUAZZAM, MÜRVER, PİNHANİ, RUHSAR, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, ÇAVUŞOĞLU, İMRAHOR sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7811317
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKGÜNAY, AYASOFYA, AYFER, BALABAN, BEKİR, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÖKYÜZÜ, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, İLKBAHAR, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 18/10/2021 12:00:00 - 18/10/2021 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817341
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 18/10/2021 14:00:00 - 18/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 7797641
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞAR, ELA, FETİH, GÖMEÇ, GÜLİBRİŞİM, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7797635
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BARAN, CENGİZ TOPEL, ELA, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, HOŞSOHBET, LARA, OKUL ARKASI, ÇAMLICA sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 7802341
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, HANIM, KANDİL, KANDİLLİ 1, KARAMURAT, KUŞÇU, MUMCU, PINAR 1, TEYYARE, ZAFER, ŞAMDAN, ŞEFKAT sk bölgelerinde 18/10/2021 00:00:00 - 18/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7802345
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BADEM, DUMAN, ESKİ EDİRNE YOLU, KANDİL, KANDİLLİ 1, KUŞÇU, MALAZGİRT, PAŞA, PİRİNÇ, SELİN, ÇANDAR, ÖZTÜRK, ÜLKÜ 1, ŞAMDAN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 131., MALAZGİRT, MENDERES sk bölgelerinde 18/10/2021 00:00:00 - 18/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7802357
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk bölgelerinde 18/10/2021 05:00:00 - 18/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7818360
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah DEREBOYU 1, MAHMUTBEY 12., ÇİĞDEM 1 sk bölgelerinde 18/10/2021 09:30:00 - 18/10/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7818363
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SARAY, ÇAYIROVA sk bölgelerinde 18/10/2021 10:30:00 - 18/10/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7818354
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, DELİ HÜSEYİNPAŞA, ÖDÜL sk bölgelerinde 18/10/2021 12:30:00 - 18/10/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
18 EKİM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ