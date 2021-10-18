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Giriş Tarihi: 18.10.2021 07:18 Son Güncelleme: 18.10.2021 07:18

Güncel elektrik kesintileri 18 Ekim Pazartesi: AYEDAŞBEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı!

Güncel elektrik kesintileri 18 Ekim Pazartesi: AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı!

AYEDAŞBEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile güncel elektrik kesintileri 18 Ekim Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinde duyuruldu. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ile vatandaşlar bulunduğu bölgedeki arıza ve kesintileri öğrenirken, kesinti saatlerinde yaşanacak mağduriyet ortadan kalkıyor. Elektrik ne zaman gelecek, saat kaçta gelir gibi sorular, AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile yanıt buluyor. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve kesintilerin bitiş saati.

Güncel elektrik kesintileri listesi 18 Ekim Pazartesi gününün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Haftanın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren bakım ve onarım amaçlı güç kesintileri araştırma konusu oldu. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet eden milyonlarca vatandaş "Hangi ilçelerde elektrik yok, elektrik ne zaman gelir, elektrikler saat kaçta gelecek?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesintiler günlük olarak AYEDAŞBEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile duyuruluyor. İşte bugünkü kesintiler.

18 EKİM ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İşte 18 Ekim Pazartesi günü Anadolu Yakası'ndaki Beykoz, Üsküdar, Ümraniye gibi bazı ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileri. Anadolu Yakası'nda yaşanacak diğer kesintileri sorgulamak için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

BEYKOZ

10:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜKERREM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ZAMKİNOZ NİYAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜHÜR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MEMURLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MENDİREK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ÇİLLİ METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR MUSTAFA BAKIRCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: KORUCU AHMET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: NENE AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYYAM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: PLAJ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: RUBİL DAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DURMUŞ ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: HAFIZOĞLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BALCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYLEM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: CANAYAKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DALGA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ALİ SÜER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜCELLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BOSTAN YOKUŞU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUAMMA ÇIKMAZI

12:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DEĞİRMENLER ÇIKMAZI

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

ÜSKÜDAR

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: YETİMHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: BAYRAMAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜLBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: VEYSİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SIRMAPERDE

ÜMRANİYE

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: PELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: LOKMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MELİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYIŞIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İMAMI ŞAFİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜLÇİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜZİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YÜCEALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARMADA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TEZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÖNDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KARDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÖKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MERAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BEKİREFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÇAYIRÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DOLUNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÇIĞIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DOĞANAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GENÇ OSMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AHMET CEVDETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MUHABBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞERBETÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: FİGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MUŞMULA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KANDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: OĞUZHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HAYSİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İMAME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NEYZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TINAZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEVİLEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: UĞUR MUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YÜCETEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NUH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YEŞİLDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HAZİRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DİŞBUDAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEBAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HURMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: KISMETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SERVET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DİNÇER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MENEKŞE

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AHKAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KANAAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KARGI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NENE HATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: YAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ERHAN

12:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BARIŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALİ YÜKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AYÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: HALEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOĞAZİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞEHZADE MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: KURŞUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ÇORLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: DAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: FABRİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GAZİ OSMANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GİRNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: LEFKOŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: MAGOSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: NURCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: İTO OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: SERKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: SERTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YAVUZ SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: İBADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YENİYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: TURGUTREİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: DEREİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AFACAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ATİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BARBAROS HAYRETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BATTALGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BENDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: KISAKÜREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ESKİ ÜSKÜDAR YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: HERCAİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GÖKMEN

18 EKİM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

18 EKİM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İşte 18 Ekim Pazartesi günü Avrupa Yakası'ndaki Arnavutköy, Bahçelievler, Kağıthane gibi bazı ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileri. Avrupa Yakası'nda yaşanacak diğer kesintileri sorgulamak için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

NO: 7798353

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818487

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, MUAZZAM, MÜRVER, PİNHANİ, RUHSAR, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, ÇAVUŞOĞLU, İMRAHOR sk bölgelerinde 18/10/2021 09:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7811317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKGÜNAY, AYASOFYA, AYFER, BALABAN, BEKİR, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÖKYÜZÜ, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, İLKBAHAR, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 18/10/2021 12:00:00 - 18/10/2021 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817341

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 18/10/2021 14:00:00 - 18/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 7797641

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞAR, ELA, FETİH, GÖMEÇ, GÜLİBRİŞİM, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7797635

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BARAN, CENGİZ TOPEL, ELA, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, HOŞSOHBET, LARA, OKUL ARKASI, ÇAMLICA sk bölgelerinde 18/10/2021 10:00:00 - 18/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 7802341

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, HANIM, KANDİL, KANDİLLİ 1, KARAMURAT, KUŞÇU, MUMCU, PINAR 1, TEYYARE, ZAFER, ŞAMDAN, ŞEFKAT sk bölgelerinde 18/10/2021 00:00:00 - 18/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7802345

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BADEM, DUMAN, ESKİ EDİRNE YOLU, KANDİL, KANDİLLİ 1, KUŞÇU, MALAZGİRT, PAŞA, PİRİNÇ, SELİN, ÇANDAR, ÖZTÜRK, ÜLKÜ 1, ŞAMDAN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 131., MALAZGİRT, MENDERES sk bölgelerinde 18/10/2021 00:00:00 - 18/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7802357

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk bölgelerinde 18/10/2021 05:00:00 - 18/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818360

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah DEREBOYU 1, MAHMUTBEY 12., ÇİĞDEM 1 sk bölgelerinde 18/10/2021 09:30:00 - 18/10/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818363

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SARAY, ÇAYIROVA sk bölgelerinde 18/10/2021 10:30:00 - 18/10/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818354

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, DELİ HÜSEYİNPAŞA, ÖDÜL sk bölgelerinde 18/10/2021 12:30:00 - 18/10/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Güncel elektrik kesintileri 18 Ekim Pazartesi: AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı!
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