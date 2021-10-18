Namağlup lider

Rossi’nin erken golüyle öne geçen Kanarya, Kim’in kırmızısı ile 23’te 10 kişi kalıp üstünlüğü kaybetti. Fırtına, Bakasetas’ın biri penaltıdan 2 ve Yusuf’un golleriyle esip zirvenin yeni sahibi olurken, Fenerbahçe’ye de 2 puan fark attı
21 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, Konya'nın G.Saray'a yenilmesiyle ligin bileği bükülmeyen tek takımı oldu Lider Fenerbahçe ile bir puan gerisindeki Trabzonspor arasındaki maç beklenildiğigibi yüksek tempoda başladı. Bordo-mavililer, 3. dakikada Rossi'nin vuruşunda golü kalesinde gördü. Maçın gidişatı 23. dakikada Kim Min-Jae'nin kırmızı kart görmesiyle değişti. Bu dakikada kazanılanserbest vuruşu Bakasetas, usta işi bir plaseile ağlara gönderdi. Sakatlanan Nwakaeme, Denswil ve Peres'in değişmesi oyun planında da köklü bir değişime neden oldu. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskı kurmakta zorlanan Trabzonspor, F.Bahçe'nin düşürdüğü tempoya mahkum kaldı. 81'de Dorukhan'ın vuruşu direkte patladı. Bu ataktan bir dakika sonra Szalai ceza sahası içerisinde Cornelius'u kucaklayınca hakem VAR'da izleyerek penaltıyı verdi. Bakasetas, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Rakibinin oyundan tamamen kopmasını çok iyi değerlendiren Trabzonspor,90'da Yusuf Sarı'nın attığı golle skoruilan etti.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo- mavili ekip, daha sonra oynadığı 21 lig maçında 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Fırtına 2004- 05'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 9 haftasını yenilgi almadan geçti
BAKASETAS FIRTINASI
Trabzonspor'a liderliği getirdi, kulübün kasasına toplam 13 milyon 750 bin Euro girmesini sağladı
TRABZONSPOR'UN Yunan oyuncusu durdurulamıyor. 2-1 kazanılan Kayseri maçında 2golü atan, 1-1 biten Alanya karşılaşmasında 1puanı getiren asisti yapan Bakasetas dün de2 golle yıldızlaştı. F.Bahçe'yi avladığı ilk gol Bakasetas'ın Süper Lig kariyerindeki ilk frikikgolü olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda 2007-08 sezonundan bu yana Trabzonformasıyla sarı-lacivertli ekibe frikik golüatan ilk oyuncu, 1987-88 sezonunda Hami Mandıralı'dan sonra Trabzonspor formasıylaSüper Lig'de Fenerbahçe'ye penaltıgolü atan ilk oyuncu olmayı başardı. Bakasetas 9 lig maçında 7 gol, 3 asiste ulaştı. 21 puanın 16'sına direkt katkısağlayıp 13 milyon 750 bin Euro'nunTrabzonspor'un kasasına girmesini sağladı.
ÇİFTE MUTLULUK
Trabzonspor'un çilingiri Bakasetas maçtan sonra şunları söyledi: "Takımın kazanması çok önemli. Hem kazanıp hem de gol atınca çifte mutluluk yaşıyorum. Çok iyi dans edemiyorum ama Abdülkadir Ömür'ün ricası üzerine o dansı (kolbastı) yaptım. Yunanistan'da da büyük bir takımda (AEK) oynadığım için buradaki adaptasyon sürecime faydası olduğunu düşünüyorum. Taraftarın saygısına ve sevgisine karşılık vermeye çalışıyorum."