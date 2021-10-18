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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Namağlup lider

YUNUS EMRE SEL
Namağlup lider

Rossi’nin erken golüyle öne geçen Kanarya, Kim’in kırmızısı ile 23’te 10 kişi kalıp üstünlüğü kaybetti. Fırtına, Bakasetas’ın biri penaltıdan 2 ve Yusuf’un golleriyle esip zirvenin yeni sahibi olurken, Fenerbahçe’ye de 2 puan fark attı

21 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, Konya'nın G.Saray'a yenilmesiyle ligin bileği bükülmeyen tek takımı oldu
Lider Fenerbahçe ile bir puan gerisindeki Trabzonspor arasındaki maç beklenildiği gibi yüksek tempoda başladı. Bordo-mavililer, 3. dakikada Rossi'nin vuruşunda golü kalesinde gördü. Maçın gidişatı 23. dakikada Kim Min-Jae'nin kırmızı kart görmesiyle değişti. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşu Bakasetas, usta işi bir plase ile ağlara gönderdi. Sakatlanan Nwakaeme, Denswil ve Peres'in değişmesi oyun planında da köklü bir değişime neden oldu. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskı kurmakta zorlanan Trabzonspor, F.Bahçe'nin düşürdüğü tempoya mahkum kaldı. 81'de Dorukhan'ın vuruşu direkte patladı. Bu ataktan bir dakika sonra Szalai ceza sahası içerisinde Cornelius'u kucaklayınca hakem VAR'da izleyerek penaltıyı verdi. Bakasetas, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Rakibinin oyundan tamamen kopmasını çok iyi değerlendiren Trabzonspor, 90'da Yusuf Sarı'nın attığı golle skoru ilan etti.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo- mavili ekip, daha sonra oynadığı 21 lig maçında 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Fırtına 2004- 05'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 9 haftasını yenilgi almadan geçti

BAKASETAS FIRTINASI
Trabzonspor'a liderliği getirdi, kulübün kasasına toplam 13 milyon 750 bin Euro girmesini sağladı
TRABZONSPOR'UN Yunan oyuncusu durdurulamıyor. 2-1 kazanılan Kayseri maçında 2 golü atan, 1-1 biten Alanya karşılaşmasında 1 puanı getiren asisti yapan Bakasetas dün de 2 golle yıldızlaştı. F.Bahçe'yi avladığı ilk gol Bakasetas'ın Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golü olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda 2007-08 sezonundan bu yana Trabzon formasıyla sarı-lacivertli ekibe frikik golü atan ilk oyuncu, 1987-88 sezonunda Hami Mandıralı'dan sonra Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye penaltı golü atan ilk oyuncu olmayı başardı. Bakasetas 9 lig maçında 7 gol, 3 asiste ulaştı. 21 puanın 16'sına direkt katkı sağlayıp 13 milyon 750 bin Euro'nun Trabzonspor'un kasasına girmesini sağladı.

ÇİFTE MUTLULUK
Trabzonspor'un çilingiri Bakasetas maçtan sonra şunları söyledi: "Takımın kazanması çok önemli. Hem kazanıp hem de gol atınca çifte mutluluk yaşıyorum. Çok iyi dans edemiyorum ama Abdülkadir Ömür'ün ricası üzerine o dansı (kolbastı) yaptım. Yunanistan'da da büyük bir takımda (AEK) oynadığım için buradaki adaptasyon sürecime faydası olduğunu düşünüyorum. Taraftarın saygısına ve sevgisine karşılık vermeye çalışıyorum."

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