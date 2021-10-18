ÖGG sınav sonuçları an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 94. Dönem Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavının akabinde ÖGG sonuçları için gözler resmi kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasından ÖGG sınavı sonuçları sorgulanıyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Henüz sonuçlar erişime açılmazken adaylar, açıklama geldiğinde ÖGG Sınav sonuçlarına EGM'nin sitesinden ulaşabilecek. Birçok adayın katılımı ile gerçekleştirilen sınavın sonuçları henüz erişime açılmadı. Adaylar sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresindeki duyurular kısmından takip edebilecekler.
ÖGG sınav sonuçları sorgulaması ile gündemde yer alıyor. Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı ÖGG sınav sonuçları için net tarih yok. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklanma tarihi içinse öngörülen gün 5 Kasım 2021!
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.
Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.