Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 94.Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.10.2021 07:20 Son Güncelleme: 18.10.2021 07:20

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 94.Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 94.Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Özel Güvenlik olarak istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar ÖGG sınav sonuçları araştırması yapıyor. 94. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 17 Ekim Pazar günü tüm yurtta gerçekleşti. EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konuya dair bilgiler…

ÖGG sınav sonuçları an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 94. Dönem Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavının akabinde ÖGG sonuçları için gözler resmi kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasından ÖGG sınavı sonuçları sorgulanıyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Henüz sonuçlar erişime açılmazken adaylar, açıklama geldiğinde ÖGG Sınav sonuçlarına EGM'nin sitesinden ulaşabilecek. Birçok adayın katılımı ile gerçekleştirilen sınavın sonuçları henüz erişime açılmadı. Adaylar sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresindeki duyurular kısmından takip edebilecekler.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları sorgulaması ile gündemde yer alıyor. Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı ÖGG sınav sonuçları için net tarih yok. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklanma tarihi içinse öngörülen gün 5 Kasım 2021!

SINAV SORULARINA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 17 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü!
Son dakika: Derbide kırmızı kart kararı doğru muydu? Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum!
İŞKUR en az 4 bin TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapıyor: İşte İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları
Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar sureler nelerdir? Mevlid Kandil'inde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
KYK burs başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlayacak? GSB 2021 -2022 KYK burs başvuruları başladı mı?
Son dakika: Gecenin en çok tartışılan pozisyonunu Volkan Demirel yorumladı! Kim Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu?
Son dakika: Kötü gidişatın ardından Manchester United'da karar verildi! Cristiano Ronaldo'nun gelişinden sonra büyük yıkım...
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Kılıçdaroğlu suç işlemiştir
Kanal D'de Yargı son bölüm izle! Yargı 5.bölüm hemen tamamı full ve kesintisiz izle!
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 94.Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA