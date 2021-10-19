Dizi ve programlarıyla her gün reyting rekorları kıran ATV, bugün de vatandaşların TV yayın akışı aramalarının başında geliyor. 19 Ekim Salı ATV yayın akışı programı ile bugün ATV'de hangi dizi var sorusu, bu akşam yayınlanacak dizi ve filmleri araştıranların odağında yer alıyor. Bu akşam EDHO var mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!