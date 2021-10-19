Dizi ve programlarıyla her gün reyting rekorları kıran ATV, bugün de vatandaşların TV yayın akışı aramalarının başında geliyor. 19 Ekim Salı ATV yayın akışı programı ile bugün ATV'de hangi dizi var sorusu, bu akşam yayınlanacak dizi ve filmleri araştıranların odağında yer alıyor. Bu akşam EDHO var mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!
ATV YAYIN AKIŞI 19 EKİM 2021
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aman Reis Duymasın
22:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
EDHO YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm yayın tarihi henüz belli olmadı. Bu akşam EDHO'nun tekrar bölümü ekranlara gelecek.