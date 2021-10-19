Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ATV yayın akışı programı 19 Ekim Salı: Bugün ATV’de hangi dizi var? Bu akşam EDHO var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:36 Son Güncelleme: 19.10.2021 11:36

ATV yayın akışı programı 19 Ekim Salı: Bugün ATV’de hangi dizi var? Bu akşam EDHO var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

ATV yayın akışı programı 19 Ekim Salı: Bugün ATV’de hangi dizi var? Bu akşam EDHO var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Televizyonların en çok izlenen kanalı ATV; bugün de TV izleyicisinin gündeminde yer alıyor. Pek çok dizisever 19 Ekim Salı ATV yayın akışı programı ile bugün ekrana gelecek dizi ve programları inceliyor. Bugün ATV’de hangi dizi var sorusu TV yayın akışı araştırmaları arasında ilk sırada geliyor. Milyonlarca insanın izlediği ve yeni bölümünü beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi de “Bu akşam EDHO var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?” sorusuyla araştırılıyor. İşte ATV programı ile bugünkü yapımlar!

Dizi ve programlarıyla her gün reyting rekorları kıran ATV, bugün de vatandaşların TV yayın akışı aramalarının başında geliyor. 19 Ekim Salı ATV yayın akışı programı ile bugün ATV'de hangi dizi var sorusu, bu akşam yayınlanacak dizi ve filmleri araştıranların odağında yer alıyor. Bu akşam EDHO var mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!

ATV YAYIN AKIŞI 19 EKİM 2021

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aman Reis Duymasın

22:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

EDHO YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm yayın tarihi henüz belli olmadı. Bu akşam EDHO'nun tekrar bölümü ekranlara gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
Son dakika haberler: Galatasaray maçı için flaş sözler "Fatih Terim'i kurtardı! Bunun adı taktik değil..." Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Özdemir Bayraktar'a veda... O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı: Şehit Yarbay'ın vasiyetiymiş
Son dakika haberleri... Bütçede dar gelirli vatandaşa destek öne çıktı
Fahiş fiyatta son dakika haberi: Paketlenmiş zam oyunu deşifre oldu!
Okullar tekrar kapanacak mı, Ekim'in son haftasında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları: İŞKUR 4 bin TL maaş ile ilkokul mezunu güncel personel alımı bilgileri
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat
5 terörist böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı
ARKADAŞINA GÖNDER
ATV yayın akışı programı 19 Ekim Salı: Bugün ATV’de hangi dizi var? Bu akşam EDHO var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA