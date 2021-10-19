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Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:04

Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır, Exxen üyeliği nasıl alınır? Üye olma ekranı!

Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır, Exxen üyeliği nasıl alınır? Üye olma ekranı!

Şampiyonlar Ligi maçlarının naklen yayınlandığı platform Exxen üye olma ekranı, maç yayınlarında anlaşma sağlanmasıyla beraber binlerce futbolseverin gündemindeki yerini aldı. Belirli bir ücret karşılığında üye olunarak maç yayınları naklen takip edilebiliyor. Hal böyleyken maç saatlerinin yaklaşmasıyla “Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır, nasıl üye olunur?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Exxen üyeliği hakkında merak edilen tüm bu detaylar...

Exxen üyelik alma işlemi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını yayınlaması nedeniyle binlerce taraftar ve futbolseverin gündemindeki yerini aldı. Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu bu kanala kişiler belirli bir ücret karşılığında üye olabiliyor. Hal böyleyken "Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır, nasıl üye olunur?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekranlara gelecek maçları naklen takip etmek isteyen vatandaşlar şimdiden üye olmaya başladı. Peki, Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır, nasıl üye olunur? İşte tüm detaylar...

Exxen açıldı! EXXEN üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Acun’un yeni dizi ve içerik platformu için abonelik işlemi

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

Exxen TV nasıl üye olunur?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

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Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır, Exxen üyeliği nasıl alınır? Üye olma ekranı!
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