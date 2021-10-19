Haydi kartal zafer zamanı

Siyah-beyazlılar, Sporting’i mağlup edip gruptaki şansını sürdürmek için sahada
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Geride kalan 2 haftada 0 puanda kalan Kara Kartal, bugün sahasında Sporting'i 19.45'te konuk edecek. Siyah-beyazlılar 3 puanla tanışarak gruptan çıkma ümitlerini devam ettirmek istiyor. Portekiztakımlarıyla Avrupa'da 16 kez karşıkarşıya gelen Beşiktaş, bu maçlardabeklediğini bulamadı. 3 kez kazanan Beşiktaş, 7 defa yenildi, 6 maçta berabere kaldı.
KANATTAN VURACAKLAR PORTEKİZ kulübünün maçlarının analizini yardımcı antrenör Murat Kaytaz yaparken teknik heyet de oyuncularına detaylı raporlara göre hazırlıklarını yaptırdı. Sporting'in savunmadaki etkili oyununun altı çizilen analizler sonrasında bu etkiyi kırmak adına Pjanic-Alex ikilisi beraber kullanılacak. Merkezdetakımı yönetecek olanPjanic'e kanatlarda ise Ghezzalve Larin destek olacak. Sergen Yalçın, planlarını tamamen hücum üzerine yaparken tüm takıma da bunu aşıladı.