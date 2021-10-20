İstanbul'da meydana gelen bölgesel ve geçici elektrik kesintileri, vatandaşları mağdur etmemek adına internetten son dakika olarak paylaşılıyor. Böylece vatandaşlar "elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?" gibi sorulara yanıt buluyor. AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile ilçe ilçe kesintiler takip edilirken, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki kesinti tarihleri ve saatleri tespit edilebiliyor. İşte 20 Ekim Çarşamba güncel elektrik kesintileri ve elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
ATAŞEHİR
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YAKUT
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ÖZCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ALYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞERİF ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DİLEK SABANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KURUDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: AKDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GÜLNAZ
ÜSKÜDAR
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALNIZ SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KALDIRIM
15:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SÖĞÜTLÜÇAYIR ÇEŞMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HASAT
09:00 - 10:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KÖKNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NUROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKYÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT ŞEMSETTİN SAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT RECEP BÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEBUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADEM YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARADERE
09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: HALK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HALK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: MANASTIRLI İSMAİL HAKKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: GELİN ALAYI
11:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: İNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: DUHANCI MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİLEHANE YOLU
BEYKOZ
10:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BORDO ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: HİCAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MECİTDERE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: AKÇAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: REVİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SAÇAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜRBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YALI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MESNEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TEPEÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KÖŞKYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HALİT AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARSLILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: İLKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: CANDAN ÇIKMAZI
09:30 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: EKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİNCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FUAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAŞATLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KERVAN
11:50 - 13:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: BİZEGİDER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MURAT DERE YOLU
13:50 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: ALİ BAHADIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: RİVA
20 EKİM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
BEYOĞLU
NO: 7484337
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah ATIF YILMAZ, HALAS, KÜÇÜK BAYRAM, TARLABAŞI, TOPRAK LÜLE, İSTİKLAL sk / KAMER HATUN mah AYNALI ÇEŞME sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, PEMBE ÇIKMAZI, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / KULAKSIZ mah KULAKSIZ sk / KULOĞLU mah FUAT UZKINAY, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / PİRİPAŞA mah TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI sk / PİYALEPAŞA mah AYDIN sk / ÖMER AVNİ mah YARASA sk / ŞEHİT MUHTAR mah ATIF YILMAZ, BEKAR, HACI AHMET, KURABİYE, MAHYACI, MİS, NANE, SÜSLÜ SAKSI, TARLABAŞI, ZAMBAK, ÖĞÜT, İMAM ADNAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817437
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ERDEMLİ, IŞILDAK, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, YAYLA, ÖNEM sk / KEÇECİ PİRİ mah KİRACI ODALARI, MEMURLAR, ŞENLİK sk / PİRİPAŞA mah MÜVERRİH ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817430
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ERDEMLİ, IŞILDAK, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, TEPE ÜSTÜ, YAYLA, ÇAĞDAŞ, ÖZLEM, İPEKLİ sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 7816439
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ADA, BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DERE YOLU, DOĞALGAZ, EBEGÜMECİ, FERAH, GÜLGÜN, GÜNEŞ, KÜÇÜK TOMURCUK, KÜÇÜK YONCA, LİMON, PARK, TOMURCUK, YAKAMOZ, YANKI, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, ÖZEN, İKLİM, İĞDE sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., GAZİ, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PIRIL, RÜYA, SEDA, SEFA, SEHER, VEDA, YOSUN, ÇİSİL, İZGİ sk / OSMANGAZİ mah 2602., 2607., YAY sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET, KİRAZLI, OKUL, ÇAYIR sk / ŞEHİTLER mah 2000., 2603., 2610., 2615., 2633., 2673., 307., AKÇAAĞAÇ, BADEM, BOSTAN, BURCU, BİBERİYE, CEREN, CEVİZ, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, FINDIK, GAZİ, GÜRGEN, HARMAN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KAYIN, KESTANE, KÖROĞLU, MAUN, MEŞE, MİRAY, NİSA, OKALİPTUS, OKUL, SABA, SELVİ, SIĞLA, SÖĞÜT, SİMA, TERSLALE, TOMRUK, YAYLA, ÇAM, ÇINAR, ÇİFTÇİ, ÇİLEK, İNCİ, İNCİR, ŞİRİN sk bölgelerinde 20/10/2021 00:30:00 - 20/10/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817215
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, RIZABEY, İPEK sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah AVRASYA sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817161
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, PLAJ YOLU sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817163
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah HİLAL, KARATAŞ sk / ÜNİVERSİTE mah KARATAŞ sk bölgelerinde 20/10/2021 13:00:00 - 20/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 7817178
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, 1.SERİN ÇIKMAZI, 2.ESEN, ARDIÇ, ARKIN, AVCI, AÇANGÜL, AÇIKYÜZ, BARBAROS, BARIŞ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜLZADE, GÜN, GÜZELTEPE, HAZAL, KALE, KAMER, KIRLANGIÇ, LATİFE, METİN, NARİN, NAZİK, ORBAY, RASAT, TEVFİK FİKRET, ULUĞBEY, VARİS , YENİ DUVAR, YENİ OKUL, YUNUS EMRE, ZARİF, ZORLU YOKUŞU, ZİYA GÖKALP, ÖNAL, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7809380
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7816547
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah İHLAS sk bölgelerinde 20/10/2021 14:00:00 - 20/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
20 EKİM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ