Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 20 Ekim Çarşamba güncel elektrik kesintileri: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
Giriş Tarihi: 20.10.2021 07:21 Son Güncelleme: 20.10.2021 07:21

20 Ekim Çarşamba güncel elektrik kesintileri: AYEDAŞBEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

20 Ekim Çarşamba güncel elektrik kesintileri: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

20 Ekim Çarşamba sabahı, günün ilk saatleri itibariyle güncel elektrik kesintileri araştırılıyor. Bugün İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Beykoz, Ataşehir, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelerde, Avrupa Yakası’nda ise Kağıthane, Avcılar, Eyüpsultan, Beyoğlu’nun çeşitli mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Yaşanan kesintiler “elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?” sorularıyla araştırılırken pek çok kişi AYEDAŞBEDAŞ arıza sorgulama ekranı üzerinden arama yapıyor. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesi!

İstanbul'da meydana gelen bölgesel ve geçici elektrik kesintileri, vatandaşları mağdur etmemek adına internetten son dakika olarak paylaşılıyor. Böylece vatandaşlar "elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?" gibi sorulara yanıt buluyor. AYEDAŞBEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile ilçe ilçe kesintiler takip edilirken, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki kesinti tarihleri ve saatleri tespit edilebiliyor. İşte 20 Ekim Çarşamba güncel elektrik kesintileri ve elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

20 EKİM ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YAKUT

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ÖZCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ALYAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞERİF ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DİLEK SABANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KURUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: AKDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GÜLNAZ

ÜSKÜDAR

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALNIZ SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KALDIRIM

15:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SÖĞÜTLÜÇAYIR ÇEŞMESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HASAT

09:00 - 10:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KÖKNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NUROL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKYÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT ŞEMSETTİN SAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT RECEP BÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEBUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADEM YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EVREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARADERE

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: HALK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HALK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: MANASTIRLI İSMAİL HAKKI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: GELİN ALAYI

11:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: İNCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: DUHANCI MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİLEHANE YOLU

BEYKOZ

10:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BORDO ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: HİCAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MECİTDERE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: AKÇAKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: REVİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SAÇAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜRBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YALI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MESNEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: TEPEÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KÖŞKYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HALİT AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARSLILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: İLKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: CANDAN ÇIKMAZI

09:30 - 11:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: EKOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİNCAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FUAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAŞATLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KERVAN

11:50 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: BİZEGİDER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MURAT DERE YOLU

13:50 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: ALİ BAHADIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: RİVA

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20 EKİM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BEYOĞLU

NO: 7484337

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah ATIF YILMAZ, HALAS, KÜÇÜK BAYRAM, TARLABAŞI, TOPRAK LÜLE, İSTİKLAL sk / KAMER HATUN mah AYNALI ÇEŞME sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, PEMBE ÇIKMAZI, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / KULAKSIZ mah KULAKSIZ sk / KULOĞLU mah FUAT UZKINAY, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / PİRİPAŞA mah TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI sk / PİYALEPAŞA mah AYDIN sk / ÖMER AVNİ mah YARASA sk / ŞEHİT MUHTAR mah ATIF YILMAZ, BEKAR, HACI AHMET, KURABİYE, MAHYACI, MİS, NANE, SÜSLÜ SAKSI, TARLABAŞI, ZAMBAK, ÖĞÜT, İMAM ADNAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817437

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ERDEMLİ, IŞILDAK, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, YAYLA, ÖNEM sk / KEÇECİ PİRİ mah KİRACI ODALARI, MEMURLAR, ŞENLİK sk / PİRİPAŞA mah MÜVERRİH ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817430

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ERDEMLİ, IŞILDAK, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, TEPE ÜSTÜ, YAYLA, ÇAĞDAŞ, ÖZLEM, İPEKLİ sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7816439

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ADA, BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DERE YOLU, DOĞALGAZ, EBEGÜMECİ, FERAH, GÜLGÜN, GÜNEŞ, KÜÇÜK TOMURCUK, KÜÇÜK YONCA, LİMON, PARK, TOMURCUK, YAKAMOZ, YANKI, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, ÖZEN, İKLİM, İĞDE sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., GAZİ, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PIRIL, RÜYA, SEDA, SEFA, SEHER, VEDA, YOSUN, ÇİSİL, İZGİ sk / OSMANGAZİ mah 2602., 2607., YAY sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET, KİRAZLI, OKUL, ÇAYIR sk / ŞEHİTLER mah 2000., 2603., 2610., 2615., 2633., 2673., 307., AKÇAAĞAÇ, BADEM, BOSTAN, BURCU, BİBERİYE, CEREN, CEVİZ, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, FINDIK, GAZİ, GÜRGEN, HARMAN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KAYIN, KESTANE, KÖROĞLU, MAUN, MEŞE, MİRAY, NİSA, OKALİPTUS, OKUL, SABA, SELVİ, SIĞLA, SÖĞÜT, SİMA, TERSLALE, TOMRUK, YAYLA, ÇAM, ÇINAR, ÇİFTÇİ, ÇİLEK, İNCİ, İNCİR, ŞİRİN sk bölgelerinde 20/10/2021 00:30:00 - 20/10/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817215

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, RIZABEY, İPEK sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah AVRASYA sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817161

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, PLAJ YOLU sk bölgelerinde 20/10/2021 09:00:00 - 20/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817163

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah HİLAL, KARATAŞ sk / ÜNİVERSİTE mah KARATAŞ sk bölgelerinde 20/10/2021 13:00:00 - 20/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 7817178

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, 1.SERİN ÇIKMAZI, 2.ESEN, ARDIÇ, ARKIN, AVCI, AÇANGÜL, AÇIKYÜZ, BARBAROS, BARIŞ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜLZADE, GÜN, GÜZELTEPE, HAZAL, KALE, KAMER, KIRLANGIÇ, LATİFE, METİN, NARİN, NAZİK, ORBAY, RASAT, TEVFİK FİKRET, ULUĞBEY, VARİS , YENİ DUVAR, YENİ OKUL, YUNUS EMRE, ZARİF, ZORLU YOKUŞU, ZİYA GÖKALP, ÖNAL, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 20/10/2021 00:00:00 - 20/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7809380

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgelerinde 20/10/2021 10:00:00 - 20/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816547

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah İHLAS sk bölgelerinde 20/10/2021 14:00:00 - 20/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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