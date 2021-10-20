Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları için tarih belli oldu. E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak olan askerlik yerlerinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Vatani görevini yerine getirecek olanların gündeminde yer alan askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Askerlik yerleri Kasım celbi ve sevk tarihleri sorgulama ekranı ve sürece yönelik bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.