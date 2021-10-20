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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Aynı golü iki kez yediler!

Aynı golü iki kez yediler!

Siyah-beyazlı takımın ağlarında gördüğü ilk iki gol birbirinin kopyası gibiydi. Sağdan kullanılan korner atışında meşin yuvarlağın arkaya aşırtılması ve Coates’in son vuruşu…

Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü ilk iki gol birbirinin aynısıydı. Sağdan kullanılan köşe atışında topu, kafayla arkaya aşırtma ve defansın bomboş bıraktığı Coates'in son vuruşu… Tek fark ise meşin yuvarlağı aşırtanın ilkinde İnacio, ikincisinde Paulinho olmasıydı. Sporting Lizbon'un penaltı kazandığı pozisyon da sol kanattan kullanılan korner atışı sonucu gerçekleşti. Bu arada 1.96'lık Coates, Sporting Lizbon'un yüzde 80 ile en iyi hava topuna çıkan oyuncusu konumunda bulunuyor.

BATSHUAYI SAÇ BAŞ YOLDURDU
Siyahbeyazlıların ileri uçtaki gol umudu Michy Batshuayi, Sporting karşısında pozisyon bulmasına rağmen değerlendiremedi. Belçikalı futbolcu, 4 kez şut denemesi yaparken bunların hiçbirinde isabet bulamadı. İki kez de ofsayta düşerek müsait pozisyonları harcadı.

MALİ KAYIP 8.4 MİLYON €
ŞAMPIYONLAR Ligi'nde gruplara ayakbastı parası olarak 15 milyon Euro alan Beşiktaş, üç maçını da kaybedince önemli bir gelirden oldu. Siyahbeyazlılar, bu karşılaşmaları kazansaydı 8.4 milyon Euro galibiyet primini de kasasına koyacaktı

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Aynı golü iki kez yediler!
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