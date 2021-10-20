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Giriş Tarihi: 20.10.2021 13:46

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu

Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu

TFF 2. Lig takımlarından Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Suat Kaya için imza töreni düzenlendi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki törende konuşan kulüp başkanı Mehmet Şimşek, 6 kişilik ekiple görev yapacak Kaya'ya başarılar diledi. Teknik direktör Suat Kaya ise Eskişehirspor gibi köklü bir camiada görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Siyah-kırmızılı takımı layık olduğu yere getirmek için tüm benliğiyle mücadele edeceklerini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Daha önce Eskişehirspor'a karşı da teknik direktör olarak görev yaptım ancak o takımda değişiklikler oldu. Oyuncular benden ne kadar faydalanırlarsa gelecekleri için o kadar iyi olur. Benden daha fazla koşmaları gerekecek. Genç bir kadromuz var. Daha önce göreve altyapıda başladığım için çocuklara değer veriyorum. Elimizde sihirli bir değnek yok. İnşallah verilen görevi layıkıyla çocuklarla birlikte yeri getiririz. Herhangi bir korkum ve endişem yok. Hocalıktan ziyade ağabeyleri olmaya çalışacağız."

Törenin sonunda Suat Kaya, 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu
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