ÖGG sınav sonuçları sorgulama işlemleri an itibariyle hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 17 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından gözler ÖGG sınav sonuçlarına çevrildi. ÖGG sınav soruları ve cevapları açıklanınca 94. Dönem ÖGG sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı
17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarlarının 19 Ekim 2021 Salı günü yayınlanması planlanıyor. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklanma tarihi içinse öngörülen gün 5 Kasım 2021'dir.
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçlar T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilecek.