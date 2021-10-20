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Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:30

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı tamamlanınca gözler ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasından ÖGG sınavı sonuçları sorgulanıyor. 94. Dönem Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavının akabinde ÖGG sonuçları için gözler resmi kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

ÖGG sınav sonuçları sorgulama işlemleri an itibariyle hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 17 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından gözler ÖGG sınav sonuçlarına çevrildi. ÖGG sınav soruları ve cevapları açıklanınca 94. Dönem ÖGG sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI (ÖGG) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarlarının 19 Ekim 2021 Salı günü yayınlanması planlanıyor. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklanma tarihi içinse öngörülen gün 5 Kasım 2021'dir.

94. ÖGG SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçlar T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilecek.

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı
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