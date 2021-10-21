Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup, aradığı aşkı buldu. Evlilik aşamasına gelen Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup, yollarını ayırmıştı. 1992 doğumlu Oğuzhan Özyakup, yeni sevgilisini geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşmıştı. Oğuzhan Özyakup gönlünü Skyler Witschge'ye kaptırdı. Skyler Witschge aynı zamanda eski bir futbolcunun kızı...

Milli oyuncu Oğuzhan Özyakup'ın yeni aşkının kim olduğu ortaya çıktı! Skyler Witschge'in babası da sevgilisi Oğuzhan Özyakup gibi futbolcuydu. Hollandalı mankenle aşk yaşayan Oğuzhan Özyakup'un bu dönem oldukça moralli olduğu da gelen bilgiler arasında. Skyler Witschge'nin babası eski Barcelona futbolcusu.