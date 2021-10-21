Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

Milli oyuncu Oğuzhan Özyakup'ın yeni aşkının kim olduğu ortaya çıktı! Skyler Witschge'in babası da sevgilisi Oğuzhan Özyakup gibi futbolcuydu. Hollandalı mankenle aşk yaşayan Oğuzhan Özyakup'un bu dönem oldukça moralli olduğu da gelen bilgiler arasında. Skyler Witschge'nin babası eski Barcelona futbolcusu.
FOTOĞRAFINI PAYLAŞARAK İLAN-I AŞK ETMİŞTİ
Oğuzhan Özyakup, Skyler Witschge'nin fotoğrafını paylaşarak Hollandalı sevgilisine ilan-ı aşk ilan etmişti. Skyler Witschge de futbolcu sevgilisine aynı şekilde cevap verdi.
Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup evlilik aşamasına gelen bir ilişki yaşamış fakat son noktada iki taraf ortak kararla birlikteliklerini sonlandırma kararı almıştı.
ESKİ BARCELONALI'NIN KIZIYLA BİRLİKTE
Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi Skyler Witschge'nin babası da futbolcuydu!
Richard Witschge, kariyerine Ajax'ta başlamıştı. 1991'de Ajax'tan Barcelona'ya transfer olan orta saha oyuncusu Alaves, Blackburn Rovers, Ado Den Haag, Oita Trinita ey, gibi takımlarda forma giydi.
2005 yılında Japonya'da futbolu bırakan Richard Witschge'nin kızı Skyler, Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup ile birlikte.
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'taki ilk dönemlerinde taraftarın büyük saygısını kazanmış ve kazanılan iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
2020'de taraftarla sorun yaşadıktan sonra kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan, geçen sezon geri döndü.
Oğuzhan Özyakup bir dönem de Hollandalı DJ Manon Jazmin ile aşk yaşamıştı.