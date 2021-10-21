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Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:28 Son Güncelleme: 21.10.2021 11:36

Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup'un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

SABAH.COM.TR SPOR
Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup, aradığı aşkı buldu. Evlilik aşamasına gelen Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup, yollarını ayırmıştı. 1992 doğumlu Oğuzhan Özyakup, yeni sevgilisini geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşmıştı. Oğuzhan Özyakup gönlünü Skyler Witschge'ye kaptırdı. Skyler Witschge aynı zamanda eski bir futbolcunun kızı...

Milli oyuncu Oğuzhan Özyakup'ın yeni aşkının kim olduğu ortaya çıktı! Skyler Witschge'in babası da sevgilisi Oğuzhan Özyakup gibi futbolcuydu. Hollandalı mankenle aşk yaşayan Oğuzhan Özyakup'un bu dönem oldukça moralli olduğu da gelen bilgiler arasında. Skyler Witschge'nin babası eski Barcelona futbolcusu.

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

FOTOĞRAFINI PAYLAŞARAK İLAN-I AŞK ETMİŞTİ

Oğuzhan Özyakup, Skyler Witschge'nin fotoğrafını paylaşarak Hollandalı sevgilisine ilan-ı aşk ilan etmişti. Skyler Witschge de futbolcu sevgilisine aynı şekilde cevap verdi.

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup evlilik aşamasına gelen bir ilişki yaşamış fakat son noktada iki taraf ortak kararla birlikteliklerini sonlandırma kararı almıştı.

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

ESKİ BARCELONALI'NIN KIZIYLA BİRLİKTE

Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi Skyler Witschge'nin babası da futbolcuydu!

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

Richard Witschge, kariyerine Ajax'ta başlamıştı. 1991'de Ajax'tan Barcelona'ya transfer olan orta saha oyuncusu Alaves, Blackburn Rovers, Ado Den Haag, Oita Trinita ey, gibi takımlarda forma giydi.

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

2005 yılında Japonya'da futbolu bırakan Richard Witschge'nin kızı Skyler, Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup ile birlikte.

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

Oğuzhan Özyakup, kariyerine Hollanda'da AZ Alkmaar altyapısında başlamıştı.

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

Daha sonra Arsenal altyapısına geçen Oğuzhan, Samet Aybaba döneminde Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'taki ilk dönemlerinde taraftarın büyük saygısını kazanmış ve kazanılan iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

2020'de taraftarla sorun yaşadıktan sonra kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan, geçen sezon geri döndü.

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

Oğuzhan, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de üç kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!

Oğuzhan Özyakup bir dönem de Hollandalı DJ Manon Jazmin ile aşk yaşamıştı.

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Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup'un yeni sevgilisi eski Barcelonalı futbolcunun kızı çıktı!
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