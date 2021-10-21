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Giriş Tarihi: 22.10.2021 00:19

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Ekim 2021 İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri!

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Ekim 2021 İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte “Cuma namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt aranıyor. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan bu anlamlı günde namaz ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, kendi yaşadıkları illerdeki Cuma namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından Cuma namazı vakitleri de belli oldu. İşte 22 Ekim 2021 İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri!

"Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı, mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Namaz ibadetini yerine getirecek olan binlerce vatandaş, yaşadıkları illerdeki Cuma namazı saatlerini merak ediyor. Bu kapsamda; Diyanet tarafından il il Cuma namazı saati de yayınlandı. İşte Cuma namazı saatleri 22 Ekim 2021.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

  • İSTANBUL: 12:54
  • ANKARA: 12:38
  • İZMİR: 13:01
  • BURSA: 12:53

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Ekim 2021 İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri!
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