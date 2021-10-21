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Giriş Tarihi: 21.10.2021

N’Sakala’nın bileti kesildi

N’Sakala’nın bileti kesildi

Kongolu’nun “25 maçta oynarsa sözleşmesi bir yıl daha uzar” opsiyonu devreye sokulmayacak

Sporting maçında taraftarların ıslıkladığı Fabrice N'Sakala'yı teknik heyet de gözden çıkardı. Sezon sonu bitecek sözleşmesi 25 resmi karşılaşmada forma giymesi halinde 1 yıl daha uzayacak olan Kongolu futbolcu ile yola devam edilmemesi kararı alındı. Şu ana kadar 7 maçta görev alan 31 yaşındaki sol bek, kalan müsabakalarda sadece zorunlu hallerde şans bulacak. Bu mevkide artık forma düzenli olarak Rıdvan Yılmaz'a verilecek. Böylelikle 25 maç sayısına ulaşamayacak olan N'Sakala ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

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N’Sakala’nın bileti kesildi
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