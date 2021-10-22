22 Ekim Cuma güncel elektrik kesintileri: İstanbul’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? AYEDAŞ BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçe ve semtlerde elektrik kesintileri meydana geliyor. Vatandaşların bu kesintilerden mağdur olmaması adına, şehirde elektrik dağıtımından sorumlu AYEDAŞ ve BEDAŞ bugünkü kesintiler listesini güncelledi. 22 Ekim Cuma güncel elektrik kesintileri listesi ile kesintilerin meydana geleceği ilçeler, mahalleler ve arıza saatleri anlık olarak duyuruluyor. İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrik saat kaçta gelir? İşte AYEDAŞ BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı!

22 EKİM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AVCILAR

NO: 7539322

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ARALIK, CUMHURİYET, DUYGU, KADER, MAZİ, SELAM sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, MİLLET, OKUL, PERÇEM, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah KARADUT sk bölgelerinde 22/10/2021 02:30:00 - 22/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817218

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GAMZE, GÜZELBAKAN, KASAP AHMET, RIZABEY sk bölgelerinde 22/10/2021 09:00:00 - 22/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.