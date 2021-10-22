22 Ekim Cuma güncel elektrik kesintileri: İstanbul’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? AYEDAŞ BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçe ve semtlerde elektrik kesintileri meydana geliyor. Vatandaşların bu kesintilerden mağdur olmaması adına, şehirde elektrik dağıtımından sorumlu AYEDAŞ ve BEDAŞ bugünkü kesintiler listesini güncelledi. 22 Ekim Cuma güncel elektrik kesintileri listesi ile kesintilerin meydana geleceği ilçeler, mahalleler ve arıza saatleri anlık olarak duyuruluyor. İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrik saat kaçta gelir? İşte AYEDAŞ BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı!
AVCILAR
NO: 7539322
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ARALIK, CUMHURİYET, DUYGU, KADER, MAZİ, SELAM sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, MİLLET, OKUL, PERÇEM, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah KARADUT sk bölgelerinde 22/10/2021 02:30:00 - 22/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817218
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GAMZE, GÜZELBAKAN, KASAP AHMET, RIZABEY sk bölgelerinde 22/10/2021 09:00:00 - 22/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7830558
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ARIKAN, BAKRAÇ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 22/10/2021 13:00:00 - 22/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 7823860
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1528., 1535., 1536., 1537., 1538., 1539., 1540., 1564., 1565., 1568., 1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 22/10/2021 00:00:00 - 22/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7823856
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1528., 1538., 1539., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 22/10/2021 00:00:00 - 22/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7829329
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1277., ANAFARTALAR, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., BELEDİYE, DÖKÜMCÜLER, MAHMUTBEY, MERKEZ sk bölgelerinde 22/10/2021 08:00:00 - 22/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817202
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1297., 1298., 1299., 1300., 1306., 1307., 1308., 1309., 1311., 1312., 1360., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP, ŞEHİT ERDAL ÜNLÜ sk bölgelerinde 22/10/2021 09:00:00 - 22/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 7817190
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 251., 253., 31., 31/1., 31/2., 31/3., 31/4., 31/5., 32., 32/1., 32/2., 34., 34/1., 34/3., 35., 39., 39/2., 39/5., 40., 73., 73/6., 73/7., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 22/10/2021 00:00:00 - 22/10/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817192
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 48. sk / KAZLIÇEŞME mah BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ZAKİRBAŞI sk / TELSİZ mah 313., 80., 81., 82/1., 82/2., 84/1., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ŞEHİT ER NECMİ ERTUĞ sk bölgelerinde 22/10/2021 02:30:00 - 22/10/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817194
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 311., 69/1., 69/3., 72., 72/1., 72/2., 72/3., 80/1., 84., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 22/10/2021 05:00:00 - 22/10/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7830742
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 300., MODABAĞ A, SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 22/10/2021 11:30:00 - 22/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7823219
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 22/10/2021 19:00:00 - 22/10/2021 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 7823917
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI, ŞEREFEFENDİ sk / ZEYREK mah ATATÜRK sk bölgelerinde 22/10/2021 00:00:00 - 22/10/2021 08:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7798742
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah MEKTEP sk / SULTAN AHMET mah KUPACILAR sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, DERVİŞ MEHMET, ESKİ SARAYÖNÜ, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, HACI KADIN, HACI PİRİ, HAMDULLAH, KÜÇÜK EFENDİ, MEKTEP 1., MERDİVENLİ ÇEŞME, TEĞMEN MECİT ŞENGÜN, ÇIRAKÇI BOSTANI, İDARE ÇIKMAZI sk / YEDİKULE mah EĞRİDUT, HACI EVHADDİN, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ, HACI KADIN, HACI PİRİ, HACI PİRİ ARALIĞI, KOMODOR ZEKİ IŞIN, KÜÇÜK EFENDİ, SAMANCI ODALARI, SAMANCI ODALARI ARALIĞI, SARMAŞIKLI sk bölgelerinde 22/10/2021 00:00:00 - 22/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7818530
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah LALELİ sk bölgelerinde 22/10/2021 10:00:00 - 22/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7818532
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / SEYYİD ÖMER mah BEKİRPAŞA CAMİİ, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, HÜSEYİN KAZIM, KIZILELMA, TUTYA, TÜRKÇÜ, ZİYA GÖKALP, ÖMER SEYFETTİN, ŞAİR MEHMET EMİN sk bölgelerinde 22/10/2021 12:00:00 - 22/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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22 EKİM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ