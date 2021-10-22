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Giriş Tarihi: 22.10.2021 08:47

Cuma namazı saati 22 Ekim bugün: Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saati 22 Ekim bugün: Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 22 Ekim 2021 cuma namazı vakitleri il il olarak açıklandı. Bilindiği üzere, cuma namazı saati ilden ile değişiklik gösteriyor. Bu noktada, cuma namazı kaçta kılınacak sorusuna cevap aranıyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, 22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakitleri

Bir Cuma günü daha geldi çattı. Müminlerin bayramı olan bu kıymetli günde, cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri hakkında bilgi verdi. Buna göre, her ilde cuma namazı farklı saatlerde kılınacak. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta? İşte, 22 Ekim 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti

22 EKİM CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL: 12.54

ANKARA: 12:38

İZMİR: 13.01

BURSA: 12.53

İL İL CUMA NAMAZI VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı saati 22 Ekim bugün: Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
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