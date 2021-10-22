Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin kiralıkları Avrupa'ya damga vurdu! Samatta ve Allahyar sahne aldı
Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:17 Son Güncelleme: 22.10.2021 11:22

Fenerbahçe'nin kiralıkları Avrupa'ya damga vurdu! Samatta ve Allahyar sahne aldı

Fenerbahçe’nin kiralıkları Avrupa’ya damga vurdu! Samatta ve Allahyar sahne aldı

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği golcüler Avrupa Ligi'nde bu hafta sahneye çıktı. Antwerp'e gönderilen Samatta, Kadıköy'de Fenerbahçe ağlarını sarsarken, Zorya forması giyen Allahyar ise CSKA Sofya'ya galibiyeti getiren isim oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası dün akşam oynanan müsabakalarla sona erdi. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerken, Fenerbahçe ise sahasında Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Üçüncü hafta maçlarında Fenerbahçe'nin kiraladığı forvetlerin fileleri sarsması dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Sarı-lacivertli takımın kiraladığı golcülerden Samatta, Kadıköy'e bu kez Fenerbahçe'nin rakibi olarak geldi.

Belçika temsilcisi Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki zorlu karşılaşma 2-2 sona ererken, Kanarya'nın ilk golünü Samatta kaydetti. Samatta'nın golden sonra sevinmemesi ise gözlerden kaçmadı.

Samatta, Antwerp ile bu sezon 12 maça çıkarken; 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Zorya'ya giden Allahyar Sayyadmanesh de gollerine devam etti.

Zorya ile CSKA Sofya'nın kozlarını paylaştığı mücadele 1-0 sona erdi.

Bulgaristan'daki maçın 64. dakikasında sahneye çıkan Allahyar, ceza sahası köşesinde zor bir pozisyonda nefis vuruşla ağları sarstı.

Bu sezon 15 kez Zorya forması giyen 20 yaşındaki futbolcu, 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Kritik MİT operasyonunda son dakika itirafı: MOSSAD'a bilgileri Zürih’te verdim
Son dakika haberi: Vitor Pereira'ya şok sözler! "Büyük takımın küçük hocasıysanız..."
Erkan Özarman ahlaksız teklifi canlı yayında itiraf etti! BEST Model yarışmasında skandal üstüne skandal!
Galatasaray, Rusya’dan zaferle döndü! Kerem Aktürkoğlu, Lokomotiv Moskova’yı yıktı…
Arsenal efsanesi Fransız yıldız Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi olmadı...'
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yeni model getiriyoruz
Son dakika... Fenerbahçe'de Mesut Özil'den tepki! Vitor Pereira oyundan alınca böyle tepki gösterdi
Askerlik yerleri ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2021 Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı ve e-Devlet sorgulama ekranı aktif mi?
Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin kiralıkları Avrupa'ya damga vurdu! Samatta ve Allahyar sahne aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA