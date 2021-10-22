Fenerbahçe’nin kiralıkları Avrupa’ya damga vurdu! Samatta ve Allahyar sahne aldı

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası dün akşam oynanan müsabakalarla sona erdi. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerken, Fenerbahçe ise sahasında Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Üçüncü hafta maçlarında Fenerbahçe'nin kiraladığı forvetlerin fileleri sarsması dikkat çeken detaylardan biri oldu.
Belçika temsilcisi Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki zorlu karşılaşma 2-2 sona ererken, Kanarya'nın ilk golünü Samatta kaydetti. Samatta'nın golden sonra sevinmemesi ise gözlerden kaçmadı.
Samatta, Antwerp ile bu sezon 12 maça çıkarken; 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Bulgaristan'daki maçın 64. dakikasında sahneye çıkan Allahyar, ceza sahası köşesinde zor bir pozisyonda nefis vuruşla ağları sarstı.
Bu sezon 15 kez Zorya forması giyen 20 yaşındaki futbolcu, 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.