Real Madrid’e transferde dev çalım! Mbappe için Barcelona iddiası

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alan Kylian Mbappe, yaz transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olacak. PSG ile sözleşmesi 2022 Haziran'da sona erecek olan 22 yaşındaki golcünün takımıyla sözleşme uzatmayacağı artık kesin gibi. Mbappe'nin ocak ayında Real Madrid'le masaya oturacağı ifade edilse de Barcelona'nın devreye girdiği belirtiliyor.
Geçtiğimiz haftalarda Fransız basınına konuşan Mbappe PSG'den ayrılacağını ifade ederken, Real Madrid'e transfer olacağının sinyallerini vermişti.
Real Madrid Başkanı Perez de Mbappe'den bahsederek, "Ocak ayında sürprizlerimiz olabilir" ifadesini kullanmıştı.
Tüm gelişmeler ışığında Mbappe-Real Madrid arasında ön protokol yapıldığı belirtilse de Barcelona devreye girdi.
Messi'nin boşluğunu Mbappe'yi alarak doldurmayı planlayan Barcelona, bu transfede Pini Zahavi'yi devreye sokacak.
Mbappe için bonservis bedeli ödenmeyecek olması Barcelona'nın elini güçlendiriyor.
Katalan ekibi, yüksek bir maaşın yanı sıra astronomik bir imza parasıyla Fransız yıldızı ikna etmenin hesaplarını yapıyor.