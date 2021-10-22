Real Madrid’e transferde dev çalım! Mbappe için Barcelona iddiası

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alan Kylian Mbappe, yaz transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olacak. PSG ile sözleşmesi 2022 Haziran'da sona erecek olan 22 yaşındaki golcünün takımıyla sözleşme uzatmayacağı artık kesin gibi. Mbappe'nin ocak ayında Real Madrid'le masaya oturacağı ifade edilse de Barcelona'nın devreye girdiği belirtiliyor.