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Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:32 Son Güncelleme: 22.10.2021 16:32

Real Madrid'e transferde dev çalım! Mbappe için Barcelona iddiası

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Real Madrid’e transferde dev çalım! Mbappe için Barcelona iddiası

Fransız ekibi PSG'nin yıldız golcüsü Mbappe için yeni bir transfer savaşı çıkabilir. Takımı ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldızın devre arasında Real Madrid'e imza atacağı ve gelecek yıl ise eflatun-beyazlıların formasını giyeceği iddia ediliyor. Ancak İspanyol basınına göre bu transferde Barcelona'da devreye girdi. Sezon sonu takımdan ayrılacak futbolcularla birlikte maaş bütçesi rahatlayacak olan Katalanlar, Mbappe için kesenin ağzını açacak. İşte detaylar...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alan Kylian Mbappe, yaz transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olacak. PSG ile sözleşmesi 2022 Haziran'da sona erecek olan 22 yaşındaki golcünün takımıyla sözleşme uzatmayacağı artık kesin gibi. Mbappe'nin ocak ayında Real Madrid'le masaya oturacağı ifade edilse de Barcelona'nın devreye girdiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Fransız basınına konuşan Mbappe PSG'den ayrılacağını ifade ederken, Real Madrid'e transfer olacağının sinyallerini vermişti.

Real Madrid Başkanı Perez de Mbappe'den bahsederek, "Ocak ayında sürprizlerimiz olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Tüm gelişmeler ışığında Mbappe-Real Madrid arasında ön protokol yapıldığı belirtilse de Barcelona devreye girdi.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Griezmann ve Messi'nin ardından Dembele, Coutinho ve Umtiti gibi yıldızların da takımdan ayrılmasıyla maaş bütçesinde yer açılacak olan İspanyol ekibi, Mbappe'ye teklif yapacak.

Messi'nin boşluğunu Mbappe'yi alarak doldurmayı planlayan Barcelona, bu transfede Pini Zahavi'yi devreye sokacak.

Zahavi, Neymar'ın Barcelona'dan PSG'ye imza atmasında büyük rol oynayan isimdi.

Mbappe için bonservis bedeli ödenmeyecek olması Barcelona'nın elini güçlendiriyor.

Katalan ekibi, yüksek bir maaşın yanı sıra astronomik bir imza parasıyla Fransız yıldızı ikna etmenin hesaplarını yapıyor.

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Real Madrid'e transferde dev çalım! Mbappe için Barcelona iddiası
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