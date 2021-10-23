Bielsa’nın Leeds’i bugün A Spor’da

Premier Lig heyecanı cumartesi günleri A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. Dünyanın en iyi futbolcularının yer aldığı Ada'dan, Leeds United-Wolverhampton mücadelesi naklen ekranlara gelecek. Arjantinli ünlü teknik adam Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds 8 maçta sadece 1 galibiyet (3 beraberlik, 4 yenilgi) alabilirken, bugün kazanıp çıkışa geçmeyi planlıyor. Ancak işi kolay değil çünkü karşısında son 3 maçını kazanan Wolves var... Heyecan dolu geçmeye aday bu mücadele 17:00'den itibaren A Spor'da futbolseverlerle buluşacak.