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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Bielsa’nın Leeds’i bugün A Spor’da

Bielsa’nın Leeds’i bugün A Spor’da
Premier Lig heyecanı cumartesi günleri A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. Dünyanın en iyi futbolcularının yer aldığı Ada'dan, Leeds United- Wolverhampton mücadelesi naklen ekranlara gelecek. Arjantinli ünlü teknik adam Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds 8 maçta sadece 1 galibiyet (3 beraberlik, 4 yenilgi) alabilirken, bugün kazanıp çıkışa geçmeyi planlıyor. Ancak işi kolay değil çünkü karşısında son 3 maçını kazanan Wolves var... Heyecan dolu geçmeye aday bu mücadele 17:00'den itibaren A Spor'da futbolseverlerle buluşacak.

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Bielsa’nın Leeds’i bugün A Spor’da
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