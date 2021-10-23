Bologna - Milan maçında 6 gol 2 kırmızı kart! Ibrahimovic kariyerinde bir ilki yaşadı...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan, Bologna'ya konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip Milan 34-2 kazandı. Milan'a galibiyeti getiren golleri 16'da Rafael Leao, 35'te Davide Calabria, 84'de Ismael Bennacer ve 90'da Ibrahimovic kaydetti.
IBRA'NIN KARİYERİNDE BİR İLK!
Bologna'nın gollerini ise 49'da Ibrahimovic kendi kalesine ve 52'de Musa Barrrow attı. İsveçli yıldız, kariyerinde ilk kez kendi kalesine gol attı.
Bu sonuçla 25 puana yükselen Milan, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bologna ise 12 puanda kaldı.