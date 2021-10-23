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Giriş Tarihi: 23.10.2021 23:46 Son Güncelleme: 23.10.2021 23:51

Bologna - Milan maçında 6 gol 2 kırmızı kart! Ibrahimovic kariyerinde bir ilki yaşadı...

Bologna - Milan maçında 6 gol 2 kırmızı kart! Ibrahimovic kariyerinde bir ilki yaşadı...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında şampiyonluk yarışı veren Milan deplasmanda 9 kişi kalan Bologna'yı 4-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maçta 2 kırmızı kart gören ev sahibi Bologna, karşılaşmanın son 35 dakikasını 9 kişiyle oynadı.

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan, Bologna'ya konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip Milan 34-2 kazandı. Milan'a galibiyeti getiren golleri 16'da Rafael Leao, 35'te Davide Calabria, 84'de Ismael Bennacer ve 90'da Ibrahimovic kaydetti.

IBRA'NIN KARİYERİNDE BİR İLK!

Bologna'nın gollerini ise 49'da Ibrahimovic kendi kalesine ve 52'de Musa Barrrow attı. İsveçli yıldız, kariyerinde ilk kez kendi kalesine gol attı.

Bologna'da 20'de Adama Soumaoro ve 58'de Roberto Soriano direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla 25 puana yükselen Milan, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bologna ise 12 puanda kaldı.

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Bologna - Milan maçında 6 gol 2 kırmızı kart! Ibrahimovic kariyerinde bir ilki yaşadı...
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