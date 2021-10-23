Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe sezon başında alamamıştı! Alexis Sanchez'in geleceği belli oldu
Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:39 Son Güncelleme: 23.10.2021 14:41

Fenerbahçe sezon başında alamamıştı! Alexis Sanchez'in geleceği belli oldu

Fenerbahçe sezon başında alamamıştı! Alexis Sanchez’in geleceği belli oldu

Sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan Şilili yıldız Alexis Sanchez'in geleceği belli oldu! Kariyerinde Barcelona, Manchester United ve Inter gibi takımlar olan Sanchez, İtalya'dan ayrılmaya karar verdi. Alexis Sanchez daha önce de sosyal medya hesabından teknik direktör Inzaghi'ye eleştirilerde bulunmuştu.

Sezon başında Max Meyer, Mergim Berisha, Diego Rossi, Kim Min Jae gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Inter'den ayrılması gündemde olan Alexis Sanchez ile de ilgilenmiş fakat oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Devre arasında bu transferde yeni gelişmeler yaşanabilir.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Alexis Sanchez'i ünlü teknik direktör Rafael Benitez kadrosuna katmak istiyor.

Alexis Sanchez, devre arasında kesin olarak İtalya'dan ayrılacak. Everton, Sanchez'i en çok isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe sezon başında Şilili yıldız ile ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

INTER BONSERVİSİNİ VERECEK!

Alexis Sanchez, Inter'den bonservisini alacak. Bu noktada başarılı oyuncu transferi konusunda daha rahat hareket edebilecek.

Fenerbahçe'nin Ocak ayında Alexis Sanchez ile ilgili hamle yapıp yapmacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…
Son dakika haberi... Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu... Yeni model getiriyoruz
Son dakika: Fatih Terim'in prensi Berkan Kutlu'ya Dortmund talip oldu! Erling Haaland ile birlikte...
Son dakika haberi: 'MOSSAD' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Casuslar bu yöntemle yakalanmış
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları: 2021 İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartsız ilkokul mezunu personel alımı yapıyor
SON DAKİKA | Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay kimdir?
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti ama... Fransızlar o istatistiği eleştirdi!
Son dakika haberi: Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe sezon başında alamamıştı! Alexis Sanchez'in geleceği belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA