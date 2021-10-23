Fenerbahçe sezon başında alamamıştı! Alexis Sanchez’in geleceği belli oldu

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Alexis Sanchez'i ünlü teknik direktör Rafael Benitez kadrosuna katmak istiyor.
Alexis Sanchez, devre arasında kesin olarak İtalya'dan ayrılacak. Everton, Sanchez'i en çok isteyen takımlar arasında yer alıyor.
Fenerbahçe sezon başında Şilili yıldız ile ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.
INTER BONSERVİSİNİ VERECEK!
Alexis Sanchez, Inter'den bonservisini alacak. Bu noktada başarılı oyuncu transferi konusunda daha rahat hareket edebilecek.
Fenerbahçe'nin Ocak ayında Alexis Sanchez ile ilgili hamle yapıp yapmacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.