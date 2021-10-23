Güncel elektrik kesintileri son dakika: 23 Ekim elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve AYEDAŞ BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

Elektrik ne zaman gelecek, saat kaçta gelir sorusu bugün enerji kesintisi yaşayan vatandaşların araştırma konusu halini aldı. Vatandaşların mağdur olmaması için internetten güncel olarak duyurulan elektrik kesintileri son dakika olarak haberimizde yer alıyor. 23 Ekim elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesi haberimizde. İşte AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ve listesi!
ÜSKÜDAR
Planlanan kesintilerden etkilenecek mahalleler; Ünalan, Acıbadem, Altunizade, Muratreis, Kuzguncuk, İcadiye, Mimar Sinan, Ahmediye, Salacak
ÜMRANİYE
Planlanan kesintilerden etkilenecek mahalleler; Necip Fazıl, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Adem Yavuz, Parseller, Cemil Meriç, Ihlamurkuyu, Fatih Sultan Mehmet, Kazım Karabekir, Yamanevler, Atatürk, Hekimbaşı, Tantavi
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ARNAVUTKÖY
NO: 7830918
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDAL, BERKİN, BOLLUCA, CEMİLE, EREZ, GÜLFİDAN, HATİP, MESNEVİ, REŞAT, SARAY BOSNA, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, YELDA, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 23/10/2021 10:00:00 - 23/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817351
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/10/2021 14:00:00 - 23/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 7832328
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AZİM, HANDAN, MÜRVET, ÇEVRE sk bölgelerinde 23/10/2021 09:00:00 - 23/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817220
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, GAMZE, GÜMÜŞPALA, NALAN sk bölgelerinde 23/10/2021 09:00:00 - 23/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7847326
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, MARMARA, TALİMHANE, ÇİĞDEM, ŞAMLI sk bölgelerinde 23/10/2021 10:00:00 - 23/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 7832325
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah EKBER, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, PAŞADAYI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/10/2021 00:10:00 - 23/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7819794
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, GÜRAY, IHLAMUR, MİMOZA, NECATİ KALFA, SALKIM SÖĞÜT, SARGÜN, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VEFAKAR, YAKACIK, YÜZBAŞI, ÇINAR, ÜSTAD sk bölgelerinde 23/10/2021 09:00:00 - 23/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7827360
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 23/10/2021 09:00:00 - 23/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7819808
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah DERMAN sk bölgelerinde 23/10/2021 09:00:00 - 23/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817476
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ARŞİMET, ATİK, BAYINDIR, BAŞPINAR, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, BİRİNCİ, CEMŞİT, COŞKU, CİNGÖZ, DARGEÇİT, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ERGENEKON, ESARET, FEN ÇIKMAZI, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÖLBAŞI, GÖLYANI, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HARŞİT, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HIZIROĞLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, HİSARÖNÜ, KANUN, KARAKARTAL, KATİBİM, KESTİRME, KETENDERE, KOCAYEMİŞ, KUVVET, KÖYALTI, KÜLTÜRLÜ, KİMYA, MARTIKUŞU, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERHAMET, MERSİNAĞACI, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, MİLLİ MÜCADELE, NADİREN, NAKİL, NALBANT, NARGİLE ÇIKMAZI, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, NAZLI, OCAK, PERİ, PITIR, PİYADE, SAFAHAT, SAKLIBAHÇE, SAKİN ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SAZLIK, SELEN, SENCER, SERAMİK, SERİN, SEVDALI, SEZON, SUBAŞI, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TANE, TARLABAŞI, TEPELİ ÇIKMAZI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOHUM, TOPAĞACI, TOPTANCI, TOYA, TRABLUS, TRUVA, TURALLAR, TUĞRABERK, TUĞRALI, TÜRKLER, TİCARET, UZER, UÇUK, UĞURKAN, VEDA, VEFA, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YEŞERTİ, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEKİ, ZEMİN, ZERDE, ÇAVUŞ, ÇAVUŞOĞLU, ÖZ KANARYA, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞANS ÇIKMAZI, ŞEMDİN, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 23/10/2021 09:00:00 - 23/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7819792
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, IHLAMUR, SALKIM SÖĞÜT, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TERAKKİ, VEFAKAR, YAKACIK, YÜZBAŞI, ÇINAR, ÜSTAD sk bölgelerinde 23/10/2021 09:00:00 - 23/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7831283
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, KADIKÖY, MAARİF, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk / İSMETPAŞA mah DOBRA sk bölgelerinde 23/10/2021 09:00:00 - 23/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7830335
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 23/10/2021 09:00:00 - 23/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7819810
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM sk / İSMETPAŞA mah DOKTORLAR, NEVİN sk bölgelerinde 23/10/2021 12:00:00 - 23/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7819811
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AMASYA, AĞAÇLI, BEHİÇ, BENGİ, FLORYA, KOZPINAR, NADİR, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah FERİDE, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, HALİÇ, HAZAN, NAMIK KEMAL, TABİP, ÖZEL sk bölgelerinde 23/10/2021 14:00:00 - 23/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
23 EKİM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ