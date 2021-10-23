Squid Game 2. Sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak? Kore dizisi Squid Game yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Bir grup insanın hayatta kalabilmek adına ölümcül oyunlar oynadığı Squid Game dizisi, yeni sezon yayın tarihi ile gündeme geliyor. Dizinin ilk sezonunu tamamlayan diziseverler; "Squid Game 2. Sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kore yapımı Squid Game yeni sezon tarihi ve merak edilenlerin yanıtı!
SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK, ÇIKACAK MI?
Squid Game senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, dizinin 2.sezon müjdesini verdi. Tarihle ilgili henüz net bir şeyin olmadığını fakat Squid Game'in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman'e odaklanabileceğini belirtti. Dizinin yayınlandığı platformdan ise henüz gelen resmi bir açıklama yok.
SQUİD GAME 2. SEZON GELECEK Mİ?
Tek başına bir diziyi yazmak yönetmek ve yapımcılığını üstlenmenin büyük bir iş olduğunu vurgulayan Dong-hyuk "Aynı şeyi ikinci sezon için yapmayı düşündüğümde şahsen biraz endişeleniyorum. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak o kadar çok hevesli insan var ki ciddi ciddi düşünüyorum" diyor.
Squid Game 2. Sezon bölümlerinin geleceği sinyalleri verilse de kesin bir bilgi bulunmuyor.
SQUİD GAME KONUSU NEDİR?
Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.
SQUİD GAME KONUSU
Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar ₩ (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar.