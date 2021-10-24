Ali Koç, "Yönetim istifa" sözlerine yanıt verdi! "Taraftar haklıdır..."

Bariz bir düşüş var. Şampiyonluğa oynayan bir takımda bu olabilir. Bunlar dönemsel oluyor. Sadece biz değil, şampiyon adayları zaman zaman bu türbülansın içine girebiliyor.

Taraftarın serzenişte olması haklı. Dün hedefimiz neyse bugün de hedefimiz aynı. Acilen bu gidişi durdurup, ekibi toparlayabilmek bizim hedefimiz. Önce duraklama, şimdi bir düşüş dönemine girdik. Bu değişecektir.

Taraftarın tepkileri gayet normal. Taraftar, yine haklı olarak oyuncularımızın onlara gitmesine tepki gösterdi. Ben şahsen anlam veremedim. Bence bu kadro şampiyonluk için yeterli.