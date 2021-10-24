Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? E-Devlet, e-Nabız ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken aşılama çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Bu doğrultuda, aşı randevusu alma ekranı da henüz aşı olmayan için önem taşıyor. Koronavirüs aşı randevusu alma sayfası üzerinden tercihe bağlı olarak Sinovac ya da Biontech seçiliyor. Peki, aşı randevusu nasıl ve nereden alınıyor? İşte, adım adım yapmanız gerkeenler ve aşı randevusu alma ekranı…
Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, ALO 182 ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor…
Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.
Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.