Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? E-Devlet, e-Nabız ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı
Giriş Tarihi: 24.10.2021 08:02 Son Güncelleme: 24.10.2021 08:02

Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? E-Devlet, e-Nabız ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı

Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? E-Devlet, e-Nabız ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Bu bağlamda, henüz aşısını olmayan vatandaşlar için “Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?” sorusunun yanıtı büyük önem taşıyor. Aşı randevusu almak için birden fazla seçenek bulunuyor. Bu yöntemleri detaylı bir şekilde açıkladık. İşte, telefonla, e-Nabız, e-Devlet ve MHRS üzerinden aşı randevusu alma ekranı…

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken aşılama çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Bu doğrultuda, aşı randevusu alma ekranı da henüz aşı olmayan için önem taşıyor. Koronavirüs aşı randevusu alma sayfası üzerinden tercihe bağlı olarak Sinovac ya da Biontech seçiliyor. Peki, aşı randevusu nasıl ve nereden alınıyor? İşte, adım adım yapmanız gerkeenler ve aşı randevusu alma ekranı…

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, ALO 182 ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor…

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

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Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? E-Devlet, e-Nabız ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı
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