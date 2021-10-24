Mourinho ile Spalletti kırmızı kart gördü! Roma ile Napoli yenişemedi

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede, sezona 8'de 8 yaparak çok iyi bir başlangıç yapan lider Napoli ile hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt'e 6-1 yenilmesi nedeniyle moral bozukluğu yaşayan Roma karşılaştı.

İlk yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlar yakalasa da gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki ekip yine birbirlerinin kalesinde tehlike yaratan gol pozisyonlarına girse de topu ağlarla buluşturamadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.