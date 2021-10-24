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Giriş Tarihi: 24.10.2021 23:28

Mourinho ile Spalletti kırmızı kart gördü! Roma ile Napoli yenişemedi

AA
Mourinho ile Spalletti kırmızı kart gördü! Roma ile Napoli yenişemedi

İtalya Serie A'nın 9. haftasında lider Napoli, başkent deplasmanında Roma ile 0-0 berabere kaldı. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne gönderildi. Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti de maç sonunda kırmızı kart gördü.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede, sezona 8'de 8 yaparak çok iyi bir başlangıç yapan lider Napoli ile hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt'e 6-1 yenilmesi nedeniyle moral bozukluğu yaşayan Roma karşılaştı.

İlk yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlar yakalasa da gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki ekip yine birbirlerinin kalesinde tehlike yaratan gol pozisyonlarına girse de topu ağlarla buluşturamadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu arada, protestosu sebebiyle maçın 19. dakikasında müsabaka hakemi Davide Massa'dan sarı kart gören Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti de maç sonunda kırmızı kart gördü.

Lig lideri Napoli, bu sezonki ilk puan kaybını Roma deplasmanında yaşadı. Maçtan beraberlikle ayrılan Napoli, puanını 25 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Roma ise 16 puanla 4. sırada yer aldı.

DİEGO SİMEONE'NİN OĞLU GİOVANNİ'DEN LAZİO'YA 4 GOL

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio, Serie A'nın 9. haftasında Hellas Verona ile deplasmanda karşılaştı.

Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin oğlu Giovanni Simeone'nin 4 gol atarak yıldızlaştığı maçta Hellas Verona, Lazio'yu 4-1 yendi. Lazio'nun tek golü ise Ciro Immobile'den geldi.

Lazio, bu sezonki 3. yenilgisini alırken, 14 puanla 8. basamakta yer buldu. Hellas Verona ise puanını 11'e yükseltti ve 11. sırada yer aldı.

Ligin 9. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda Atalanta ile Udinese 1-1 berabere kalırken, Fiorentina ise sahasında Cagliari'yi 3-0 yendi.

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Mourinho ile Spalletti kırmızı kart gördü! Roma ile Napoli yenişemedi
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