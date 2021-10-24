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Giriş Tarihi: 24.10.2021 19:18 Son Güncelleme: 24.10.2021 19:28

Nefes kesen El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı devirdi! Agüero golle buluştu...

Nefes kesen El Clasico’da Real Madrid, Barcelona’yı devirdi! Agüero golle buluştu...

İspanya La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Messi ve Ronaldo'suz oynanan ilk El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Son anları nefes kesen maçta başkent ekibine galibiyeti getiren golleri David Alaba ve Lucas Vazquez kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 90+7'de yeni transfer Sergio Agüero attı.

İspanya La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Messi ve Ronaldo'suz oynanan ilk El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Real Madrid, 32'de David Alaba ve 90+4'de Lucas Vazquez'in golleriyle 2-1 kazanarak averajla liderliğe yükseldi.

AGÜERO BARCELONA'DA İLK GOLÜNÜ ATTI!

Barcelona'nın tek golünü ise 90+7'de yeni transfer Sergio Agüero attı. Barcelona formasıyla ilk golünü atan Arjantinli yıldız, böylelikle ilk El Clasico maçında golle buluştu.

Bu sonuçla 20 puana yükselen Real Madrid, averajla liderliğe yükseldi. Barcelona ise 15 puanla 8. sırada yer aldı.

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Nefes kesen El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı devirdi! Agüero golle buluştu...
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