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Giriş Tarihi: 24.10.2021 09:36 Son Güncelleme: 24.10.2021 09:41

Son dakika: Dolmabahçe Kadıköy'den daha zor! Galatasaray'ın hedefi F.Bahçe ve Trabzonspor'dan sonra...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Dolmabahçe Kadıköy’den daha zor! Galatasaray’ın hedefi F.Bahçe ve Trabzonspor’dan sonra...

Son dakika... Süper Lig'in 10. haftası kritik bir derbiye sahne olacak. Geride kalan 9 haftada 17'şer puan toplayan Galatasaray ile Beşiktaş, kozlarını Dolmabahçe'de paylaşacak. Zirve yarışında büyük önem taşıyan müsabaka öncesinde iki kulüp de kazanmak istiyor. Uzun süredir kazanamadığı deplasmanlarda Fatih Terim yönetiminde galip gelmeyi başaran Aslan, gözünü Vodafone Park'a çevirdi. Trabzon ve Kadıköy'deki hasreti bitiren sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı da yenerek bir seriyi daha sonlandırmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika...Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 25 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak zorlu mücadele şampiyonluk yarışı açısından da son derece kritik. 17 puanlı iki takımın müsabakası öncesinde bir detay dikkat çekiyor.

Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre kazanamayan Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde üst üste 2 galibiyet elde etti.

Kadıköy'ün yanı sıra Trabzon, Başakşehir, Rize, Sivas ve Malatya'da da galibiyetlere imza atan Aslan, rotayı Vodafone Park'a çevirdi.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, uzun süredir kazanamadığı deplasmanlardaki olumsuz serilerini bitirdi.

Son iki senede Trabzon, Başakşehir, Rize, Sivas ve Malatya'da kazanan Cimbom, Fenerbahçe deplasmanındaki 21 yıllık hasrete son vermişti.

Ancak Galatasaray bu periyotta Vodafone Park'ta oynadığı son 4 derbide Beşiktaş'a yenildi.

İstatistikler de sarı-kırmızılılar için Dolmabahçe'nin Kadıköy'den bile zor deplasman olduğunu gösteriyor.

OLİMPİYAT'TA İKİ KEZ KAZANDILAR
Son 25 senede ligde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3 defa (1999-00, 2019-20, 2020-21) mağlup eden Galatasaray, aynı dönemde Dolmabahçe'de Beşiktaş'a ligde sadece 2 kez (2005-06, 2011-12) üstünlük sağladı.

İnönü'nün 2013-2016 arası yenilendiği dönemde Olimpiyat'ta 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, Dolmabahçe'ye dönüldüğünde siyah-beyazlılara karşı istediği sonuçları elde edemedi.

2016'da tekrar açılan ve Vodafone Park ismini alan stattaki 5 derbinin 4'ünü Beşiktaş kazandı, Galatasaray sadece 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika: Dolmabahçe Kadıköy'den daha zor! Galatasaray'ın hedefi F.Bahçe ve Trabzonspor'dan sonra...
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