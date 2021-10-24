VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az on beş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin VGM burs başvuru işlemleri 15 Ekim 2021 tarihinde başlayacak, 30 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.

Üniversite öğrencilerinin ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim VGM burs başvuru işlemleri 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak, 15 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında VGM burs miktarlarında artış yapıldı. Bu artış ile ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.