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Giriş Tarihi: 24.10.2021 13:17

VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs başvuruları devam ediyor. 15 Ekim’den itibaren ortaöğrenim burs başvurularının ardından yükseköğrenim burs başvurusu da yakın zamanda başlayacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl belirli tarihler arasında yükseköğrenim bursu ve ortaöğrenim bursu başvuruları için talepleri alıyor. Peki VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yanıtı…

VGM burs başvuru işlemleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Ortaöğrenim bursu başvuruları devam ederken yükseköğrenim burs başvurusu da başlayacak. Başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Peki VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az on beş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin VGM burs başvuru işlemleri 15 Ekim 2021 tarihinde başlayacak, 30 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.

Üniversite öğrencilerinin ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim VGM burs başvuru işlemleri 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak, 15 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında VGM burs miktarlarında artış yapıldı. Bu artış ile ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

VGM BURSU ALAMAYACAK ÖĞRENCİLER

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

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VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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