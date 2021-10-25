Son dakika Beşiktaş-Galatasaray haberleri... Türkiye nefesini tuttu, saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini bekliyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir önem taşıyan zorlu mücadele öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'ın unutulmaz isimleri İbrahim Toraman, Ümit Karan, Veli Kavlak, Suat Kaya, Oktay Derelioğlu ve Kerem İnan, dev derbiyle ilgili SABAH.COM.TR'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. Efsanelerin gündeminde Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın tercihleri ve derbiye damga vurabilecek futbolcular da vardı. İşte son dakika haberinin detayları...
Türkiye'de saatler 20.00'yi gösterdiğinde hayat duracak ve herkes Beşiktaş-Galatasaray derbisini izleyecek... Sonucu merakla beklenen mücadelede Beşiktaş da Galatasaray da kazanarak lider Trabzonspor ile 7 olan puan farkını azaltmayı hedefliyor. Üst üste sakatlıklarla sarsılan Beşiktaş ligde son 4 haftada 4 puan alabildi. Galatasaray ise Vodafone Park'a 3'te 3 ile geliyor.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın unutulmaz isimleri İbrahim Toraman, Ümit Karan, Veli Kavlak, Suat Kaya, Oktay Derelioğlu ve Kerem İnan dev derbiyle ilgili SABAH.COM.TR'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundular.
İşte efsanelerin Sergen Yalçın, Fatih Terim ve derbiye damga vurabilecek futbolcularla ilgili sözleri...
İBRAHİM TORAMAN: ESKİ GÜCÜNDE OLURSA BEŞİKTAŞ KAZANIR
Beşiktaş'ın eski oyununu arattığı bir gerçek. Şampiyonlar Ligi'nde var olmak kolay değil. İyi performans gösteremiyor çünkü orası farklı bir kulvar. Her şeye rağmen Beşiktaş'ın Galatasaray'a göre çok iyi bir kadrosu var. Bence maçta favori olan Beşiktaş. Evinde olması avantaj. Galatasaray'ın da üst üste galip gelmesi oyunculara büyük öz güven sağlıyor. Derbiye moralli geliyorlar. Eski gücünde olursa Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum.
Beşiktaş için derbide ön plana çıkabilecek birçok oyuncu var. Pjanic olsun, Ghezzal olsun, Batshuayi olsun. Her an gol atabilecek ya da attırabilecek isimler. Galatasaray için ise derbide öne çıkacak isimler Kerem ve Morutan olur. Onlar da skora etki edecek, çok önemli isimler.
ÜMİT KARAN: DERBİDE KALECİLER ÖN PLANA ÇIKAR
Kritik bir mücadele olacak. Şampiyonluktan çok moral olarak önemli. Derbilerin favorisi tabiki vardır. Beşiktaş'ı daha avantajlı görüyorum. Galatasaray gelecek açısından umut verse de genç bir kadrosu var ve henüz oturmadı. Beşiktaş daha olgun bir takım. Galatasaray'ın dinlenme süresi daha kısaydı.
Kağıt üzerinde Beşiktaş favori ancak Galatasaray'ın da önemli isimleri var. Derbide kaleciler ön plana çıkar. Tutan kadar atanlar da önemli. Marcao'nun dönüşü büyük avantaj. Önemli bir savunma oyuncusu. Sergen Yalçın'ın form düşüklüğü yaşadığını düşünmüyorum. Her takımın böyle inişli çıkışlı zamanları olur. Beşiktaş savunmada çok pozisyon veriyor, yap toplarda zaafları var.
VELİ KAVLAK: ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ DERBİNİN GİDİŞATINI BELİRLER
Beşiktaş, Sporting maçının moral bozukluğuyla derbiye çıkacak. O maçtaki skor oyunu yansıtmadığını düşünüorum. İki tane aynı şekilde duran toptan gol yiyerek geriye düşmesi takımın moralini bozdu. Beşiktaş derbilerde Vodafone Park'ta yenilmiyor. Kesinlikle favori. Taraftar da arkasında olacak.
Galatasaray iyi bir performans gösterdi Moskova'da. Gol bulma sıkıntıları yaşıyorlar. Atiba'nın yokluğu çok önemli. Sporting maçında da arandı. Yıllardır takımın içinde. Derbide ön plana çıkacak isimler Pjanic ve Batshuayi olabilir. Ancak ben iki takım adına da orta saha üçlüsünün maçın gidişatını belirleyeceğini düşünüyorum.
SUAT KAYA: GÖNLÜM GALATASARAY, AKLIM BEŞİKTAŞ DİYOR
Hak eden kazansın. İkisi de iyi top oynamaya çalışan takımlar. Her şeyiyle dışarıda iyi bir Galatasaray, içeride kötü oyuna rağmen seri yakalamış durumda. Beşiktaş ise dışarıda kötü ama içeride tam kadro olduğu takdirde tehlikeli bir rakip. Talebe ve hocası maça çıkacak. İnşallah güzel bir maç olur.
Beşiktaş'ta Batshuayi, Galatasaray'da ise Mohamed ön plana çıkar. Golcülerin ayaklarını çalıştırması gerekiyor. Sergen Yalçın takım arkadaşlığı yaptığım değerli bir isim, kardeşim. Galatasaray ile kim maç yapsa gönlüm Galatasaray'dan yana olur ama aklım Beşiktaş tarafında...
OKTAY DERELİOĞLU: DERBİNİN FAVORİSİ YOK
İki takımın için de üst seviyede diyemem. Galatasaray, derbiye Lokomotiv galibiyeti nedeniyle biraz daha moralli geliyor. Beşiktaş'ta moraller bozuk ancak bunlar büyük takım böyle şeylerin üstesinden gelirler. Bence favori yok. İnşallah güzel bir maç olur.
Son haftalarda puanlar kaybetse de Sergen Yalçın'ın önemli bir kredisi var. Galatasaray'da Mohamed ön plana çıkar. Beşiktaş'ta da Batshuayi, Pjanic, Josef de Souza gibi önemli ayaklar var.
KEREM İNAN: SERGEN YALÇIN KADROSUNU DOĞRU KULLANAMIYOR
Son 4 haftada Galatasaray'ın yukarıya doğru yükselen bir grafiği var. Göze hoş gelmese de skoru almasını biliyor. Fatih Terim takımını kadro yapısına göre oynatıyor. Beşiktaş'ta her ne kadar sakatlık olsa da Sergen Yalçın kadrosunu doğru kullanamıyor. Derbide kadrosunu en iyisini kullanan hoca kazanacaktır.
Beşiktaş'ın kadrosu Galatasaray'a göre daha iyi. Şampiyonlar Ligi için kurulan bir kadro ancak beklentiyi karşılayamıyor. Beklentinin üzerinde bir performans gösteren Galatasaray derbide daha rahat oynar ve kontrolü elinde tutar diye düşünüyorum. Derbide Galatasaray için ön plana isimler değil takım oyunu çıkar. Beşiktaş'ta ise Batshuayi önemli bir koz. Galatasaray'da ayrıca Marcao'nun dönüşü de çok önemli...