İBRAHİM TORAMAN: ESKİ GÜCÜNDE OLURSA BEŞİKTAŞ KAZANIR

Beşiktaş'ın eski oyununu arattığı bir gerçek. Şampiyonlar Ligi'nde var olmak kolay değil. İyi performans gösteremiyor çünkü orası farklı bir kulvar. Her şeye rağmen Beşiktaş'ın Galatasaray'a göre çok iyi bir kadrosu var. Bence maçta favori olan Beşiktaş. Evinde olması avantaj. Galatasaray'ın da üst üste galip gelmesi oyunculara büyük öz güven sağlıyor. Derbiye moralli geliyorlar. Eski gücünde olursa Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum.